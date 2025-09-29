Confirmado por la Consejería de Salud: las mujeres consumen más antidepresivos y ansiolíticos que los hombres

Los hombres toman más medicamentos para el control del colesterol.

El 73,2 por ciento de los antidepresivos y el 67,6 por ciento de los ansiolíticos que se recetan en Andalucía están prescritos a mujeres.

Las cifras publicadas por la Consejería de Salud y Consumo apuntan a que la diferencia en la prescripción de estos medicamentos entre hombres y mujeres señala una brecha de 46,4 por ciento favorable para el género femenino.

En general, el estudio publicado por Salud (con datos que abarcan desde 2018 a 2023) concluye que las mujeres consumen más medicamentos.

Los hombres solo encabezan la lista cuando se trata de fármacos para reducir lípidos séricos, es decir, aquellos que se emplean para paliar los efectos del colesterol.

El género masculino también encabeza la lista en antitrombóticos (para tratar la aparición de coágulos), insulinas y fármacos hipoglucemiantes (disminuir los niveles de glucosa en sangre), así como los usados en la hipertrofia prostático benigna, una patología que implica un crecimiento no canceroso de la próstata y que afecta a más del 50 por ciento de los hombres mayores de 50 años.

Los servicios públicos de salud han observado que la brecha de género existente en la dispensación de envases farmacológicososcila entre el 13,5 por ciento y el 16,1 por ciento.

De hecho, según los últimos datos del estudio relativos al año 2023, hubo un 14,7 por ciento más de mujeres que hombres a quienes se dispensó medicamentos.

Medicamento para la tensión

El estudio detalla que el mayor número de envases dispensados tanto a hombres como a mujeres fueron los hipertensivos (14,8 millones) y analgésicos y antipiréticos (7,2 millones). En tercer lugar se encuentran los ansiolíticos.

El hecho de que los fármacos más recetados sean aquellos para disminuir la presión arterial en pacientes con hipertensión arterial y así prevenir infartos, ictus, insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca va de la mano de que, en la actualidad, la principal causa de muerte en España son las enfermedades del corazón.

Estas enfermedades dejan 120.000 fallecimientos anuales, pese a que, según instituciones médicas como QuirónSalud, apunta a que la mayoría de los casos se podrían prevenir.

Más depresión en mujeres

Según la psicóloga sevillana Lucía Lucas, las mujeres están más expuestas al estrés crónico. Este se deriva de la carga de cuidados, lo que les lleva a tener "una doble jornada de trabajo".

Este es uno de los motivos que destaca la experta para dar explicación a que las mujeres sean más propensas a la depresión.

Además, la sevillana destaca que "las mujeres tienen menos acceso a recursos de poder y más exposición a situaciones de dependencia económica o social", algo que contribuye a aumentar la vulnerabilidad a la depresión.

A eso se suman "los cambios hormonales, ya que afectan a neurotransmisores relacionados con la regulación del humor".