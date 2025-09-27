Abre en Sevilla el restaurante con la comida más picante de la ciudad: "puedes participar en un reto y llevarte esto gratis"

Imagen de archivo de un plato de noodles EP

Sevilla suma desde este domingo 21 de septiembre una nueva propuesta gastronómica con la apertura de Ñam Ñam, un restaurante que se presenta como el local con la comida más picante de la ciudad.

El establecimiento, situado en la calle Alfonso XII, junto al Corte Inglés de la plaza del Duque, ofrece a sus clientes un reto singular.

Quien consiga comerse un bol de noodles Buldaken en menos de un minuto podrá llevarse gratis un Thai Tea o un bingsu.

El restaurante combina platos de varios países asiáticos y propone una experiencia diferente con guiños al juego y la interacción.

Además del reto del picante, Ñam Ñam ha lanzado otra promoción para sus primeros visitantes en el día de su apertura.

Productos gratis

Cualquier persona que publique una fotografía del local en redes sociales recibirá gratis un bingsu, uno de los postres más conocidos de Corea.

Este producto está hecho con hielo raspado muy fino, que se sirve con leche y se cubre con diversos ingredientes como fruta, leche condensada, siropes y en algunos casos, incluye pasta de judías rojas dulces.

Su carta

La oferta del establecimiento destaca también por ser el único sitio de Sevilla que sirve Thai Tea helado. Esta bebida, de origen tailandés, se ha convertido en un reclamo internacional por su sabor intenso y su presentación colorida.

En Ñam Ñam aparece en diferentes versiones: Red Thai, Green Thai, Blue Thai, Pink Thai, además de combinaciones como Sparkling Seasons, Spring Rose, Golden Fresh, Jasmin Autumn o Winter Pistach.

La carta incluye una amplia variedad de platos que recorren varios países asiáticos. Desde Singapur, los comensales pueden probar La Curry y La Shrimp.

De Indonesia llegan recetas como See Original, See Crispy, See Curry, See Spicy o See Cheese; de Tailandia aparecen opciones como Ñam Truffle y Ñam Carbonara; y de Vietnam, destaca el Ñam Salted Egg.

El precio de los platos oscila entre los 6 y los 10 euros, lo que sitúa al local en una franja asequible dentro de la oferta asiática en Sevilla.

La propuesta busca atraer tanto a jóvenes aficionados a los retos virales como a quienes quieran descubrir bebidas exóticas y platos con matices de diferentes culturas.

Ñam Ñam ha apostado en las redes sociales para darse a conocer. Las promociones vinculadas a publicaciones en internet apuntan a un público que consume la gastronomía como una experiencia compartida y que convierte cada visita en un contenido para mostrar en plataformas digitales.