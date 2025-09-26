El bonito nombre del hijo mayor de la actriz Paz Vega: significa “ternura” y nadie se llama así en Sevilla

La actriz sevillana Paz Vega eligió para su primer hijo un nombre tan singular como especial. Se llama Orson, al igual que su padre, el venezolano Orson Salazar, y nació en mayo de 2007.

El término, de origen francés y latino, se utilizaba como apodo para referirse a un "cachorro de oso", símbolo de fortaleza y ternura al mismo tiempo.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Sevilla no existen registros de otras personas llamadas así.

La intérprete, cuyo nombre real es María de la Paz Campos Trigo, es madre de tres hijos. Tras el nacimiento de Orson, en julio de 2009 llegó Ava, cuyo nombre tiene raíces persas y significa "voz" o "sonido".

También puede traducirse como "la que da vida". Como ocurre con su hermano mayor, en Sevilla no hay constancia de registros de este nombre, según el INE.

En 2010 formó una familia numerosa

Un año más tarde, en 2010, Paz Vega y Orson Salazar ampliaron la familia con la llegada de Lenon. Este nombre se asocia a la energía, la empatía y a una personalidad fuerte.

Al igual que ocurre con los otros dos, en la capital andaluza no figura en los listados del Instituto Nacional de Estadística.

Sobre la actriz

Paz Vega nació en Sevilla el 2 de enero de 1976 y pronto se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión gracias a su papel de Laura en la serie "Siete vidas".

Ese trabajo le dio gran popularidad y marcó el inicio de una carrera que alcanzó su consagración con "Lucía y el sexo", la película de Julio Medem por la que ganó el Premio Goya a la mejor actriz revelación en 2001.

Más adelante, la actriz inició un camino internacional que la llevó a participar en producciones de Hollywood como "Spanglish", "The Spirit", "Grace of Monaco" y "Rambo V: Last Blood".

En 2024, dio un paso más en su trayectoria al debutar como directora de cine con la película "Rita"

La elección de los nombres de los hijos de la actriz refleja un interés por la originalidad y los significados profundos.

Ninguno de los tres es habitual en Sevilla, lo que les otorga un carácter único y especial dentro de su entorno.