Regresa a Sevilla el evento científico más esperado del año con 100 actividades gratuitas para todos los públicos

Sevilla celebrará por decimocuarto año consecutivo la 'Noche Europea de los Investigadores', un evento que se organiza simultáneamente en cerca de 375 ciudades de toda Europa. La cita en la ciudad hispalense será el viernes 26 de septiembre.

La iniciativa busca dar a conocer a las personas detrás de la ciencia qué se desarrolla en los laboratorios y centros de investigación de la ciudad, permitiendo "un contacto directo con los propios expertos y expertas".

Esta edición contará con la novedad de casi 100 actividades para todos los públicos que se desarrollarán de manera simultánea en distintos espacios de Sevilla.

Según ha informado la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en un comunicado, la mayoría de las actividades se concentrarán en la Casa de la Ciencia, conocida también como Pabellón de Perú.

No obstante, este año se sumarán otros espacios como el Pabellón de Uruguay, Caixaforum Sevilla y la Fundación Valentín de Madariaga, así como el Museo de Bellas Artes, la Casa de las Sirenas y el Palacio de los Marqueses de la Algaba.

En total, se han organizado casi 100 actividades que contarán con la participación de más de 200 investigadores de diversas instituciones científicas de la ciudad.

Entidades participantes

Este miércoles se presentaron las actividades que llevarán a cabo diez entidades de carácter científico, académico y divulgativo en Sevilla.

Entre estas sociedades destacan el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide, la Universidad Loyola, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, Sevilla TechPark, el Ayuntamiento de Sevilla a través del Servicio de Promoción de la Salud, el Instituto de Biomedicina de Sevilla, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y Fundación La Caixa-EsCiencia.

Durante la presentación, la delegada institucional del CSIC en Andalucía, Margarita Paneque, señaló que "para el CSIC, la divulgación científica no es solo un objetivo, sino uno de los pilares de la institución, la manera en que devolvemos a la sociedad su confianza y apoyo".

Añadió que su "misión incluye tender puentes entre el conocimiento y la vida cotidiana". "Este evento es una oportunidad valiosa para que los investigadores muestren su trabajo y expliquen directamente por qué su labor es relevante para afrontar los retos actuales", insistió.

Por su parte, el vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla destacó que la institución mantiene un compromiso firme con este evento europeo y con la divulgación científica en la ciudad, dentro y fuera de sus instalaciones.

Este año, la US ofrecerá 36 actividades entre pre-eventos, actividades online y las del viernes 26, con la participación de 218 investigadores y alrededor de veinte estudiantes voluntarios.

La vicerrectora de Investigación, Transferencia y Doctorado de la UPO, Antonia Jiménez, indicó que participarán 54 miembros del profesorado, 46 estudiantes de grado y postgrado, y 15 estudiantes voluntarios.

Mercedes Torres Jiménez, vicerrectora de Investigación de la Universidad Loyola, afirmó que es un orgullo formar parte de esta cita de la ciencia compartida, que demuestra cómo las instituciones pueden sumar esfuerzos y mostrar el impacto real de la investigación en la vida cotidiana.

Alejandro Villanueva, responsable adjunto de economía circular del Centro Común de Investigación (JRC), subrayó que "la Unión Europea a menudo parece un concepto lejano, pero este viernes los asistentes podrán ponerse en la piel de los investigadores y ver cómo su trabajo nos afecta a todos".

Marta Sameño, directora de Investigación y Transferencia del IAPH, destacó que la actividad de escape room tiene como principal objetivo la divulgación y acercar la investigación al público general.

Mario Coronilla, responsable de público y evaluación de Caixaforum Sevilla, señaló que están encantados de participar en un proyecto que refleja sus valores: colaboración, fomento de vocaciones científicas y acercamiento de los resultados de la investigación a todo tipo de público, desde niños hasta adultos, incluyendo personas en riesgo de exclusión social.

Finalmente, Silvia Pozo, responsable del Área de Deporte y Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, afirmó que "la Noche de los Investigadores es una invitación a la curiosidad, al asombro y al diálogo, y una oportunidad para recordar que la investigación no solo genera conocimiento, sino también soluciones para los grandes retos de nuestra sociedad".