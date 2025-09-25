Confirmado por Alejandro Sanz: anuncia nueva cita con Sevilla en 2026 para estrenar su gira por España

Alejandro Sanz durante una de sus actuaciones EP

Alejandro Sanz ha confirmado en redes sociales que abrirá su gira '¿Y Ahora Qué?' el 6 de junio de 2026 en el Estadio de la Cartuja de Sevilla.

El concierto marcará el inicio de un tour nacional en la que el artista interpretará sus grandes éxitos junto a los temas de su último disco.

"Es un sueño volver a casa y poder reencontrarme con vosotros", ha confesado el propio cantante a través de su perfil de Instagram.

Las entradas estarán disponibles a partir del 9 de octubre desde las 10:00 horas a través de diferentes webs de ventas de entradas.

El espectáculo contará con una puesta en escena renovada y un repertorio que incluirá clásicos como 'Corazón Partío' y colaboraciones recientes como 'No me tires flores' y 'Bésame'.

La Cartuja acoge los partidos del Betis

Cabe recordar que el Estadio de la Cartuja acoge actualmente los partidos del Real Betis Balompié debido a las obras de renovación del Benito Villamarín.

La duración estimada de esta remodelación es de, al menos, dos años, lo que provoca que el club verde y blanco no regrese a su casa hasta la temporada 2027/2028.

Sin embargo, La Cartuja acoge varios conciertos y espectáculos antes de la cita con Alejandro Sanz en 2026.

Otros eventos en el estadio

Entre ellos destacan el Bienvenida Music Festival, que se celebra del 10 al 12 de octubre, el MyPlaylist Fest Sevilla, programado para el 10 de octubre y el concierto del artista argentino Duki el día 11.

Además, también acogerá la gira Greatest Hits Tour de Mónica Naranjo el 12 de octubre y la actuación de Mora el 24 de ese mismo mes.

El propio estadio recibió el pasado mes de julio 'La Velada del Año V' y la organización del evento confirmó que asistieron más de 80.000 personas.

La última visita de Alejandro Sanz a Sevilla fue el 16 de junio de 2022 en el Estadio Benito Villamarín.

En aquella ocasión reunió a más de 40.000 personas dentro de su gira 'Sanz en vivo'. Antes de ese concierto, el artista madrileño actuó en la ciudad en 2019, con el mismo recinto como escenario.

Con la confirmación de la fecha de 2026, los seguidores del cantante tienen la oportunidad de vivir en directo en la capital hispalense la música de Alejandro Sanz.