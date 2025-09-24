Regresa a Sevilla el evento más esperado para los amantes de las antigüedades: "Las entradas anticipadas serán más baratas"

Sevilla volverá a convertirse en el epicentro del coleccionismo y las antigüedades con la celebración de la segunda Feria Internacional de Coleccionismo, Antigüedades y Subastas, que tendrá lugar los próximos 29 y 30 de noviembre.

El evento se desarrollará en el Colegio de los Maristas, ubicado a escasos metros de la conocida tienda Overtime, un referente en artículos de colección y antigüedades.

Los organizadores han anunciado que las entradas anticipadas estarán disponibles a precios especiales a través de la web de Overtime.

"Si queréis anticiparos, vais a tener las entradas con un precio especial en overtime.es, donde tendréis unos precios muy económicos y diferentes al día del evento", explican. Esta modalidad permite disfrutar de un acceso más económico y planificar la visita con antelación.

La feria promete ser una cita imprescindible para los coleccionistas y aficionados a las antigüedades. Entre el amplio material que se podrá encontrar destacan juguetes antiguos, arte, numismática, filatelia, coches antiguos y clásicos, así como piezas únicas para subasta.

Además, directores de museo estarán presentes, aportando conocimiento y experiencia al evento, mientras que los visitantes podrán disfrutar de shows en directo y desfiles que animarán la feria y mostrarán piezas excepcionales en vivo.

Plazas disponibles

Para los expositores interesados, los organizadores recuerdan que aún hay plazas disponibles.

"Para los expositores que no hayáis contactado con nosotros pero que queráis estar el día de la Feria, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp 628736568, donde podréis indicarnos qué especialidad tenéis", indican desde la organización.

Se trata de una oportunidad única para ampliar colecciones, descubrir piezas raras y disfrutar de un ambiente dedicado a la pasión por el pasado.

La Feria Internacional de Coleccionismo, Antigüedades y Subastas no solo reúne a vendedores y compradores, sino también a expertos y aficionados que comparten el entusiasmo por el coleccionismo.

Las entradas anticipadas podrán adquirirse a través de la web oficial de Overtime, donde se han habilitado precios especiales respecto a los del propio día del evento.

La cita situará a Sevilla como capital del coleccionismo durante dos jornadas en las que confluirán aficionados, expertos y expositores de distintos ámbitos.