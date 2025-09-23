Regresa tras 16 años una de las ferias gastronómicas más famosas de la provincia: contará con un mercadillo artesanal

Presentación del cartel de la Feria de la Tapa de La Puebla de los Infantes. Diputación de Sevilla

Los días 26, 27 y 28 de septiembre los amantes de la gastronomía andaluza tendrán una cita en La Puebla de los Infantes por la Feria de la Tapa.

El evento regresa después de 16 años y combina gastronomía, cultura y entretenimiento en familia. Esta nueva edición, según Diputación, "se perfila como una auténtica explosión de sabores para el paladar".

La Feria contará con nueve establecimientos locales que ofrecerán tapas tradicionales y creaciones con productos autóctonos.

Cada uno de los participantes aportará cinco tapas, dando al público la oportunidad de conocer la gastronomía local de manera variada.

La Puebla de los Infantes "cuenta con un importante patrimonio gastronómico, en el que destaca el aceite, los productos del cerdo ibérico, carne de caza, setas, tagarninas y espárrago, entre otros", recuerda el Ayuntamiento, que organiza esta ruta junto a los empresarios del sector hostelero.

Entre los locales de restauración que participan figuran Bar París, Restaurante Galindón, Bar Benjamín, Bar Circuito Recreativo, Bar El Rinconcillo o Bar Bonsai entre otros.

La gastronomía se combina así con visitas guiadas a lugares históricos como el castillo, lavaderos públicos 'Las Pilas', ermitas y el Museo del Agua, y se completa con música, exposiciones y un ambiente familiar, creando una experiencia única e irresistible.

Más actividades

Entre las actividades destacan eventos ecuestres, como la carrera de cintas y rutas a caballo por la feria y bares del municipio.

También contará con un mercadillo artesanal con productos locales como miel, buñuelos, chacinas y artesanía. "Ideales para llevar un pedacito de La Puebla de los Infantes a casa", sostiene Diputación.

Asimismo se harán demostraciones en vivo de arranque y parada de motores antiguos, así como tractores a tamaño real y en miniatura motorizados.

Además, en la jornada del sábado tendrá lugar una salida especial por las calles de la localidad, convirtiéndose en un espectáculo único para las y los vecinos y visitantes.

Finalmente, el evento contará con actuaciones musicales, incluyendo la orquesta de versiones 'Los Tabernícolas', y atracciones de feria.