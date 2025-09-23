La famosa discoteca de Sevilla que visitó el ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, el pasado verano

El reciente ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, estuvo el pasado verano en Sevilla y visitó la discoteca Rosso, ubicada en la isla de la Cartuja, cerca del parque de atracciones Isla Mágica.

El delantero del París Saint-Germain acudió al local acompañado de varios compañeros de equipo con motivo de la celebración de la preboda de Fabián Ruiz.

El jugador francés recibió ayer el prestigioso galardón que cada año entrega la revista France Football al mejor futbolista del mundo.

El atacante se impuso en la votación al joven español Lamine Yamal, que acabó segundo en la clasificación del Balón de Oro.

El motivo de su visita a la capital andaluza fue la boda de su compañero de equipo, Fabián Ruiz. La noche previa al enlace, Dembélé disfrutó de una salida nocturna junto al propio Fabián, al internacional marroquí Achraf Hakimi y a otras personalidades que pasaron desapercibidas para el público.

El encuentro tuvo lugar en la discoteca Rosso, un espacio de ocio nocturno muy conocido de la ciudad, que se caracteriza por ser lugar de celebraciones por futbolistas de Sevilla y Betis.

Accedieron de manera discreta

Según personas que se encontraban en el establecimiento de fiesta, los futbolistas accedieron al local de manera discreta.

Una vez dentro, se dirigieron a una zona reservada, cubierta con cortinas negras, para mantener su privacidad y evitar ser vistos por el resto de asistentes.

Esa medida permitió a los deportistas disfrutar de la celebración sin llamar la atención, pese a la expectación que siempre generan este tipo de figuras públicas.

Números de Dembélé

Ousmane Dembélé ha conseguido ganar el Balón de Oro por sus estadísticas durante la temporada 2024-2025, en la que el jugador, junto a su equipo, logró cinco títulos: Liga de Francia, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Champions League y Supercopa de Europa.

Además, el delantero jugó 53 partidos, marcó 35 goles y realizó 16 asistencias, números que le han servido para convertirse en el mejor jugador del mundo según los votantes de la revista France Football.

Sobre la discoteca

Rosso by Antique, para sus organizadores, es "el templo del verano en Sevilla, es una sala dedicada al ocio nocturno, cubierta por un cielo de estrellas, donde se juntan el glamour, la diversión, la música y el mejor ambiente de la ciudad para crear experiencias inolvidables".

Con la visita del reciente ganador del Balón de Oro, la discoteca suma un capítulo más a su historial de noches memorables.

El establecimiento, ubicado en la isla de la Cartuja, se ha convertido en parada habitual para personalidades del deporte y el espectáculo que visitan Sevilla.