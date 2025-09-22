Paga más de 100 euros en este restaurante de Sevilla: "Es uno de los favoritos para ganar la próxima Estrella Michelín"

Collage de Avaro Salinero y uno de los platos del restaurante Leartá Leartá

El restaurante Leartá se ha convertido en uno de los restaurantes más prometedores de Sevilla y ya suena como candidato para lograr premios importantes: "Es uno de los favoritos para ganar la próxima Estrella Michelin", cuenta uno de sus clientes.

El proyecto, impulsado por Manu Lachica y Rita Llanes, se ubica en la calle Padre Tarín, a pocos metros de El Corte Inglés de la Plaza del Duque.

El restaurante se define como "el más creativo de Sevilla". En sus propias palabras, es un "lugar de encuentro entre oficios con arraigo andaluz, donde se reflexiona sobre el acento, las manos y las maneras".

"Nosotros lo hacemos y expresamos a través de la comida y la bebida", subraya el local en su página web.

Su propuesta gira en torno a la reinterpretación del recetario y el producto tradicional andaluz con el que "juegan" en sus platos.

El restaurante ofrece un menú degustación de 12 pases, al que se le pueden añadir complementos que elevan la cuenta final.

Precio de hasta 125€ por persona

El precio base es de 78 euros, aunque con extras puede alcanzar los 125 euros por persona. Un cliente ha compartido su experiencia a través de redes sociales, donde ha publicado un vídeo.

Entre los platos más destacados se encuentra el pan frito con crema de sardina, descrito por Álvaro, como "sabroso, untuoso y con textura de vicio muy guay".

Otro de los "iconos de la casa" es el tomate asoleado con helado de manteca y su mollete para mojar. Según el autor del vídeo, se trata de "tradición elevada a categoría de arte" y de "una auténtica delicia de plato".

La creatividad también se aprecia en el tartar de choco cubierto con un pimiento rojo, que Álvaro define como "delicado, sorprendente y de puro mar".

A este se suman las gambas blancas de Isla Cristina con azahar y naranja. "Una combinación fina, elegante y con ese punto aromático que las hace únicas", explica el cliente.

La experiencia, sin embargo, requiere de un comensal dispuesto a dejarse llevar. "Te tiene que gustar este tipo de restaurantes para que disfrutes en Leartá", reconoce Álvaro, quien otorga al local una nota de 9 sobre 10.

"Compite en la liga Michelin"

Con esta experiencia, el restaurante confirma que Sevilla "ya compite en la liga Michelin". Su propuesta no solo atrae a clientes que buscan algo diferente, sino que también sitúa a la capital andaluza en el mapa de la alta gastronomía.

Con opiniones favorables y una propuesta singular, Leartá ya se perfila como uno de los favoritos para hacerse con el reconocimiento más prestigioso de la cocina internacional.