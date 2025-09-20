Regresa a Sevilla el evento más esperado para los amantes de la artesanía: en pleno centro de la ciudad y con productos únicos

La Feria de Artesanía Creativa de Sevilla, que se celebra bajo el lema 'Hecho en Sevilla', inauguró el pasado viernes su cuarta edición de otoño con una cifra récord de participación: 42 talleres artesanales locales, un 11 por ciento más que en la pasada convocatoria de primavera.

La muestra, ubicada en la calle Fray Ceferino González, entre la Catedral y el Archivo de Indias, se ha consolidado como uno de los eventos de referencia del sector en la ciudad.

El delegado de Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, fue el encargado de inaugurar la feria.

Durante su intervención, destacó el crecimiento del número de talleres y el valor de un enclave privilegiado que funciona como escaparate para el trabajo artesanal.

"Cada vez son más los talleres de los que se puede disfrutar en esta feria, que ofrece un escaparate único entre la Catedral y el Archivo de Indias, potenciando el trabajo artesanal de Sevilla", indicó.

"Este enclave no solo permite la venta directa, sino que genera un importante punto de contacto para que los talleres, muchos de los cuales no tienen tienda física permanente, establezcan relaciones con nuevos clientes locales y turistas, dando lugar a encargos y colaboraciones futuras", señaló el edil.

Talleres

La selección de talleres abarca una amplia variedad de disciplinas, desde cerámica, joyería, forja o cuero, hasta vidrio, grabado, textil o sombrerería, lo que garantiza una oferta diversa para el público.

Entre los nombres participantes figuran ceramistas como Yukiko Kitahara y Cerámicas Terán, creadores en cuero como Talabar 'Arte en Piel', joyeros como Lagartijas Plata o Flowear Joyas, y propuestas textiles de autor como Engalana o Nuna, entre muchos otros.

La cita no solo permite a los visitantes adquirir piezas únicas de manera directa, sino que también se ha convertido en una plataforma estratégica para el desarrollo empresarial de la artesanía.

Junto con la edición de primavera —también en el entorno monumental de la Catedral— y la Feria de Artesanía Creativa de Navidad en Plaza Nueva, el evento está organizado por la Federación Artesanal de Sevilla en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla.

Estas tres ferias han logrado situar a la artesanía como uno de los sectores clave de las industrias culturales y creativas de la ciudad.

La Feria de Artesanía Creativa permanecerá abierta hasta el próximo 20 de octubre, en horario de 10:00 a 14:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas, convirtiéndose en una cita imprescindible tanto para los sevillanos como para los turistas que visiten el centro histórico en estas semanas.