La versión hiperrealista creada con Inteligencia Artificial que permite pasear por la portada de la Feria de Abril 2026

El Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana del 29 y el Cenador de Carlos V se fusionarán en abril para servir de inspiración a la portada de la Feria de Sevilla de 2026, que se celebrará del 21 al 26 de abril.

Así se ha dado a conocer en la mañana de este martes en el Ayuntamiento de la mano de Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores de la ciudad, y del arquitecto italiano Davide Gambini, autor del diseño de la portada.

Los sevillanos han recibido este anuncio con entusiasmo. Tal son las ganas de ver la portada iluminada en el Real que un sevillano ha hecho una recreación hiperrealista de cómo quedaría la portada finalizada.

Antonio Periáñez, autor de la muestra realista de la portada, explica EL ESPAÑOL de Sevilla el proceso que ha seguido para llegar al resultado obtenido.

"Lo primero que he hecho ha sido coger la imagen del diseño que se ha publicado y pasárselo a ChatGPT 5", desarrolla.

En ese momento, le ha pedido que "analice en profundidad" todos los elementos que conformaban el diseño. "También le he explicado todo lo que supone la portada en sí", es decir, que forma parte de una festividad o que es la entrada al Real de la Feria de Sevilla entre otras cuestiones.

Una vez que la Inteligencia Artificial ha analizado en profundidad la imagen, Periáñez le ha compartido "varias fotografías de diferentes portadas de otros años desde diferentes perspectivas, pero siempre con la misma luz", expone.

Analizadas las imágenes reales, le ha pedido que haga una recreación hiperrealista tomando como referencia las imágenes reales de portadas de años anteriores.

"Me ha compartido varias imágenes con bastante calidad, ha tenido que corregir varios errores y, una vez que ya he tenido una imagen más o menos deseable, la he pasado a Nanobanana, el generador de imágenes de Gemeni (Google)", expone.

A éste último le ha solicitado que dotara a la fotografía de iluminación real, estilo hiperrealista y que incorporara a gente andando.

Luego, todo lo que ha tenido que hacer es volver a compartir la imagen con ChatGPT y pedirle que creara un prompt en el que se especificara cómo hacer un vídeo a partir de la imagen. Ese prompt lo ha compartido con un generador de vídeo que le ha dado como resultado el vídeo publicado.

Dos dimensiones

Gambini, que ya fue diseñador de la portada de la Feria de Sevilla en 2024, se ha decantado por estos dos elementos arquitectónicos no con pocos motivos.

Respecto al pabellón de Portugal, el arquitecto ha esgrimido que "mantiene vivo el espíritu de aquella Sevilla que quiso mostrarse al mundo hace casi un siglo", así como lo ha señalado de ser un edificio elegante y lleno de personalidad".

El Cenador de Carlos V tiene también una motivación concreta: rendir homenaje al quinto centenario de la boda entre Carlos V e Isabel de Portugal, ya que fue dicha unión la que motivó la construcción del Cenador.

La portada une, por tanto, dos dimensiones: "la vocación internacional y moderna de Sevilla reflejada en la Exposición del 29, y la memoria histórica y poética, un enlace real que convirtió en protagonista del mundo".