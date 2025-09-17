Lucas González, gestor inmobiliario, habla claro sobre la casa más exclusiva de Sevilla: "Tiene zona de bar y chill-out"

El vendedor de casas Lucas González ha mostrado en un vídeo la puesta en venta de un chalet independiente en la urbanización Simón Verde, en Gelves.

El inmueble ocupa un terreno de 2.220 metros cuadrados, compuesto por dos parcelas esquineras que permiten disfrutar de un extenso espacio exterior con piscina climatizada.

El jardín también incluye una zona de barbacoa. Según el vendedor, se trata de una casa "digna de los mejores eventos del verano".

"Sevilla tiene un color especial pero más especial es esta propiedad", asegura González en la presentación de la vivienda.

El domicilio, en su interior, cuenta con una superficie construida de 950 metros cuadrados distribuidos en tres plantas. En su interior destacan ocho dormitorios, cada uno con un diseño exclusivo.

Además, cuentan con cinco vestidores y diez baños. "Todo un lujo para compartir con tu familia e invitados", explica Lucas.

El salón principal ofrece un espacio amplio que conecta de forma directa con un comedor independiente, la terraza y la cocina.

Dormitorios con diseño exclusivo

Esta última está equipada con diseño italiano, dispone de dos hornos y una zona de lavadero. La amplitud y la luminosidad se convierten en los principales protagonistas del interior, pensados para combinar comodidad con elegancia.

El sótano está concebido como un área de ocio. Incluye un bar, diferentes zonas de entretenimiento y un espacio chill out para relajarse o para tener reuniones sociales.

Urbanización con tranquilidad

González señala que la vivienda se sitúa en el "barrio más exclusivo de Sevilla", donde los vecinos "tienen muchos seguidores" y la tranquilidad del entorno refuerza el atractivo de la urbanización.

La oferta inmobiliaria subraya el potencial de este chalet como un espacio único para quienes buscan exclusividad, amplitud y una localización destacada en el área metropolitana de Sevilla.

La fusión de sus instalaciones interiores y exteriores convierten la propiedad en una opción destacada dentro del mercado de lujo de la capital andaluza.

El vídeo ha despertado el interés de quienes han visualizado la presentación de la casa. Entre los comentarios, destacan mensajes de personas interesadas en el precio: "Me encantaría comprarla, me gustaría saber el precio" y "vaya palacio", destacan.

Por otro lado, hay usuarios que no pueden permitirse esta vivienda y han bromeado sobre su valor: "La casa de mis sueños que cuesta el dinero con el que sueño" o "yo viendo el vídeo con 3€ en el banco" son algunos de los mensajes que han enviado a través de redes sociales.