Víctor del Valle, peluquero de Sevilla: "Esta es la mejor técnica para iluminar el rostro pero sin tocar la raíz"

El peluquero Víctor del Valle, reconocido en Sevilla por los cambios de looks que le hace a sus clientas y con más de 1,6 millones de seguidores en TikTok, ha compartido en redes sociales una técnica para iluminar el cabello que, según él, "es la mejor para dar luz al rostro pero sin tocar la raíz".

La propuesta se llama Money Piece e incluye "algunos puntos de babylights muy finos". El método consiste en aclarar de manera sutil los mechones que enmarcan el rostro. "Es perfecto para todas aquellas que quieran sentirse más iluminadas, pero sin tocar su color de base", ha explicado en su vídeo.

Además, combina un efecto leve de balayage y algunas pinceladas estratégicas que realzan la luminosidad. El resultado, según explica, aporta frescura y claridad sin alterar el tono original.

La clienta del vídeo publicado expresó su satisfacción con el cambio: "Quería verme más clara y tener más luz y me encanta, es justo lo que tenía en mente", explica.

Víctor del Valle es catalán, aunque vive en Sevilla desde hace más de tres décadas. Ha desarrollado su carrera profesional en distintos países europeos, con formación en Inglaterra, Francia y Holanda. Su experiencia internacional y su estilo personal han conseguido que su peluquería tenga lista de espera de hasta cuatro meses.

Más de 2 millones de seguidores en redes sociales

En redes sociales, sus vídeos se caracterizan por mostrar cambios de look rápidos, acompañados de la historia de su cliente contada de una forma sencilla y cercana. Esta fórmula le ha permitido conectar con millones de usuarios que buscan inspiración estética y consejos prácticos de belleza. En Instagram cuenta con más de dos millones de seguidores.

La publicación en la que mostró la técnica Money Piece generó infinidad de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios destacaron la calidad del resultado con frases como "hermoso trabajo" o "es perfecto para darle luminosidad al cabello".

Otros expresaron su deseo de acudir a su salón. "Me encantaría que me ayudaras a hacer algo con mi pelo" y "qué manos más talentosas".

Ha atendido a personalidades reconocidas

El peluquero Víctor del Valle ha trabajado con personalidades reconocidas en toda España, como la diseñadora Vicky Martín Berrocal o Victoria Federica, la sobrina de Felipe VI. También mantiene relación con influencers sevillanas, entre ellas María Segarra, conocida por mostrar sus atuendos.

A su salón, además, han acudido otras personalidades como la creadora de contenido Alba Silva, esposa del futbolista Sergio Rico y la diseñadora de moda Rocío Osorno

Su peluquería está formada por un equipo de alrededor de 25 personas que atienden cada día a decenas de mujeres desconocidas que acuden a él.

La técnica Money Piece se suma a otras propuestas de Víctor del Valle que han logrado viralizarse por su efectividad. Con su trabajo, el peluquero sevillano reafirma su papel como referente en redes sociales y en su propio salón.