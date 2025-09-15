Paula, estudiante sevillana de 15 años, encara el último curso de la ESO: "Ahora mismo estoy un poco asustada"

Paula, una estudiante sevillana, comienza hoy 4º de la ESO en su instituto de la ciudad a las 13:00 con la primera clase de presentación. Reconoce que afronta el inicio de curso con nervios: "Ahora mismo voy un pelín asustada", explica.

El regreso de la joven coincide con la vuelta a la rutina de más de 206.000 alumnos de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Adultos, además de enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, según datos de la Consejería de Educación.

La joven ha optado por la modalidad de ciencias porque su intención es cursar más adelante el bachillerato de Ciencias de la Salud.

Sin embargo, aún no tiene clara su elección definitiva de lo que quiere estudiar en un futuro: "Ahora mismo me gustaría estudiar veterinaria o algo relacionado con medicina", asegura.

El arranque del curso no le motiva demasiado: "No tengo ganas de empezar", confiesa. Aun así, recuerda con optimismo la experiencia vivida el curso anterior.

"Me asustaron y me lo pasé genial"

"En 3º de la ESO me asustaron y me lo pasé genial. Además, me salieron las notas mejor de lo que me esperaba", detalla. Por eso, se muestra decidida a mantener un buen ritmo de trabajo: "Yo siempre lo intento llevar y entregar todo al día", cuenta.

El reencuentro con sus compañeros también ha estado marcado por cambios. "He coincidido con mis amigos del año pasado, pero la mitad de ellos van a letras y nos separamos", explica.

Paula regresa a las aulas al igual que otros 206.722 estudiantes. Del total, más de 153.000 alumnos estudian en centros públicos, que suman 317, mientras que más de 29.600 lo hacen en la concertada, con 13 centros en la provincia.

El próximo día 22 de septiembre se completa la vuelta a las clases con el inicio de las enseñanzas de régimen especial, que cuentan con 15.251 alumnos en 52 centros.

En total, en Sevilla son 417.388 los alumnos de enseñanzas no universitarias y más de 29.400 los docentes que trabajan en 1.661 centros públicos, concertados y privados.

Se suman así a los 167.040 estudiantes de Infantil, Primaria y Educación Especial que arrancaron el pasado día 10 de septiembre y a los más de 23.300 del primer ciclo de Infantil, que comenzaron el día 3.

La bajada de la natalidad provoca un descenso en el alumnado

La Consejería de Educación advierte de un descenso de alumnado en Secundaria por la bajada de natalidad en los últimos años, con 2.634 estudiantes menos que el curso pasado.

En cambio, Bachillerato gana 163 alumnos y la Formación Profesional roza ya los 54.000 estudiantes en la provincia, de los que casi 39.000 ocupan plazas sostenidas con fondos públicos, un 72% del total.

El calendario marca que la mayoría de enseñanzas no universitarias finalizan el 22 de junio de 2026, aunque 2º de Bachillerato concluye antes, el 22 de mayo, para facilitar la preparación de la EVAU.