Jamiroquai ofrecerá en Sevilla su único concierto en España en 2026 como cierre del Icónica Santalucía Fest

El Icónica Santalucía Sevilla Fest ha anunciado a su primer "gran artista" para la edición de 2026: Jamiroquai. La legendaria banda británica, liderada por Jay Kay, ofrecerá el 16 de julio en la Plaza de España su único concierto en España el próximo año.

Será además la cita de clausura del festival, en uno de los "escenarios más emblemáticos del mundo". Las entradas se ponen a la venta el viernes 19 de septiembre a las 11:00 horas.

Los organizadores del evento han destacado que se trata de una oportunidad única para "bailar, vibrar y celebrar la música" en un espacio monumental que se ha convertido en símbolo del festival.

Jamiroquai lleva más de tres décadas "dejando huella" en la música internacional con un estilo que mezcla funk, soul y acid jazz.

Entre sus éxitos figuran temas como Virtual Insanity, Cosmic Girl o Canned Heat. A lo largo de su trayectoria acumula 15 nominaciones a los Brit Awards, un Grammy, dos Récord Guinness y más de 1.700 millones de reproducciones en Spotify.

El concierto de Sevilla marcará el regreso de la banda a los escenarios tras seis años de ausencia. En 2026, Jamiroquai recorrerá Europa con una gira en "grandes recintos", y la capital andaluza será su única parada en España.

"El espectáculo promete energía, groove y una producción visual que hará historia en la ciudad", según informa la organización.

Con esta confirmación internacional, el Icónica Santalucía Sevilla Fest inicia la cuenta atrás para su sexta edición.

Pasada edición

El festival volverá a reunir en la Plaza de España a artistas influyentes de la música internacional y a ofrecer "experiencias únicas en un entorno incomparable".

La quinta edición del certamen, celebrada este verano, reunió a 277.000 asistentes y dejó un impacto económico de 230 millones de euros en Sevilla.

El cartel contó con nombres como Justin Timberlake, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Cypress Hill, Megadeth, Madness, Jean-Michel Jarre o Kylie Minogue.

Con estas cifras, el festival se consolidó como el evento privado de mayor impacto en la ciudad, solo superado por la Feria de Abril y la Semana Santa.