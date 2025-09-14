El bonito nombre de la hija del humorista Manu Sánchez: significa "misericordia" y es común en Andalucía

El humorista sevillano Manu Sánchez y su pareja, la nutricionista Lorena Sánchez, eligieron para su hija el nombre de Leonor, un término cargado de historia y de interpretaciones simbólicas. El nombre, que significa tradicionalmente 'misericordia', goza de gran presencia en Andalucía y especialmente en Sevilla.

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia existen 874 mujeres que se llaman Leonor, con una edad media de 59 años.

En el conjunto de España, el número asciende a 19.911 personas. Se trata, por tanto, de un nombre con fuerte arraigo en la tradición española y que sigue transmitiéndose entre generaciones.

El significado de Leonor como 'misericordia' procede de una interpretación popular vinculada al griego antiguo. La palabra éleos se traduce como compasión o piedad, y la semejanza sonora con la forma medieval Eleonora dio pie a esta asociación.

La evolución del nombre se remonta a la Edad Media, cuando aparecen formas como Aliénor, Eleanor o Eleonora. La simplificación lingüística en español derivó finalmente en la forma actual, Leonor.

De ahí que hoy pueda reconocerse tanto como un nombre de resonancia histórica, empleado en reinas y nobles europeos -como la Princesa Leonor, heredera al trono de España-,además de un nombre frecuente en la vida cotidiana.

Una etapa complicada para Manu Sánchez

En el apartado familiar, Manu Sánchez y Lorena Sánchez tienen dos hijos: Manuel, nacido en 2019, y la pequeña Leonor, cuyo nacimiento coincidió con una etapa complicada para el humorista.

Pocos días antes de su llegada al mundo, Manu recibió el diagnóstico de cáncer testicular, una experiencia que él mismo ha relatado en sus entrevistas y redes sociales como uno de los "momentos más difíciles" de su vida.

El presentador, conocido por su trayectoria en Canal Sur y por sus participaciones en programas nacionales como Tu cara me suena o Bailando con las estrellas, donde ha descrito a su familia como su "mayor felicidad".

Lorena Sánchez, por su parte, ha desarrollado una carrera profesional en el ámbito de la nutrición, donde ha adquirido visibilidad a través de consejos y divulgación en redes sociales. Ambos se conocieron en Canal Sur y desde hace más de seis años forman una familia.

El nombre más común en Sevilla

Por su parte, según el INE, el nombre de mujeres más común en la provincia de Sevilla es María del Carmen, con un total de 37.305 personas. En la parte contraria del ranking, el nombre menos usado es Zunilda, con 5 usos.

Por otro lado, en el caso de los hombres, el más usado es Manuel, con 56.028 personas, seguido de Antonio y José.