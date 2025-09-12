Reabre un emblemático edificio de Sevilla para acoger un mercadillo: "No se nos ocurría un lugar mejor"

El emblemático edificio de Sevilla, Casino de la Exposición, reabre sus puertas este fin de semana para ser sede de un mercadillo de 'Poderío Market', que ofrece moda flamenca, moda juvenil y artículos de diferentes estilos.

La cita tendrá lugar los días 13 y 14 de septiembre con entrada gratuita para todos los visitantes. El sábado abrirá de 12:00 a 22:00 horas y el domingo de 11:00 a 20:00 horas.

La organización ha destacado la importancia de recuperar este enclave histórico para su regreso a la hispalense: "No se nos ocurría un mejor enclave para celebrar nuestra vuelta a Sevilla y dar inicio a una nueva temporada que no va a dejar indiferente a nadie", cuentan.

"El Casino de la Exposición se convertirá en nuestro 'market' más grande hasta la fecha", han destacado desde la organización del evento. Además, el mercadillo permitirá la entrada de mascotas al recinto.

El evento contará con más de 60 marcas que ofrecerán al público propuestas de moda, complementos, artesanía, arte y decoración. El edificio está ubicado al lado de la icónica plaza de España, concretamente en la glorieta San Diego.

Cuenta con espacios gastronómicos "exclusivos"

A ello se sumarán dos espacios gastronómicos "exclusivos". Uno de ellos es el 'Gastroclub': "Nuestro nuevo espacio gourmet con productos seleccionados para degustar", explican.

Los responsables de 'Poderío Market' han subrayado en sus redes sociales el valor simbólico que tiene la reapertura del edificio tras su cierre en 2024. "Fue un schock para Sevilla, pero el 13 y 14 de septiembre abriremos de nuevo sus puertas", señalan.

Cierre de Casino Terraza

El Casino de la Exposición, conocido popularmente como Casino Terraza, cerró definitivamente a comienzos de agosto de 2024 tras años de polémica y disputas judiciales.

Los sevillanos se han hecho eco de este plan para el próximo fin de semana y han enviado comentarios a la organización a través de redes sociales.

"Con más ganas que nunca" o "deseando ir" son algunos de los comentarios que los vecinos de la hispalense han publicado, reflejando su interés por la llegada de esta cita.

Otros han alabado la idea de realizar el 'market'. "Es un planazo ideal de fin de semana", destaca uno de los usuarios.

Con este mercadillo, el emblemático edificio de la ciudad retoma su actividad con un evento que busca reunir cultura, moda y gastronomía en Sevilla.