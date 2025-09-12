La banda británica Suede confirma que estará en Sevilla la próxima primavera de la mano del festival Insólito

Suede actuará en Sevilla la próxima primavera. La banda británica, una de las más reconocidas del britpop, estará en la capital andaluza el próximo 21 de marzo dentro del nuevo festival Insólito.

El festival también ha anunciado la contratación de Gordo, DJ y productor discográfico referente del tech-house, que llega a la cita con su marca TARAKA, así como María Parrado, una de las voces más prometedoras del pop español, que presentará en Sevilla su nuevo trabajo La niña que fui.

De este modo, "Insólito reafirma su vocación de combinar propuestas internacionales y talento nacional, con una programación abierta a todos los públicos que se extenderá hasta mayo de 2026 en teatros, salas de música y espacios singulares de la ciudad", señalan los organizadores del festival.





El concierto de Suede forma parte de la gira de presentación de Antidepressants, el décimo álbum de estudio del grupo, publicado a principios de mes, que incluye temas como Dancing With The Europeans, Trance State, Disintegrate y la canción que da nombre al disco.

Pioneros del britpop de los años 90, Suede son conocidos por su sonido elegante y teatral, así como por la voz inconfundible de Brett Anderson. La banda ha publicado clásicos como Dog Man Star y Coming Up, y con su anterior disco Autofiction (2022) actuaron en más de 14 países.

En Sevilla

El directo de Sevilla es una oportunidad única para disfrutar tanto del nuevo repertorio como de sus éxitos históricos. La prevenga de entradas para poder hacerlo comenzará el 17 de septiembre y la venta general el día 19 de este mes.

Antes del directo de Suede, el próximo 26 de octubre (17.00 horas), el Puerto de Sevilla acogerá el espectáculo TARAKA de Gordo, una experiencia al aire libre que promete convertirse en un hito en la escena electrónica española.

El reconocido DJ y productor nicaragüense-estadounidense, anteriormente conocido como Carnage, ha recorrido ciudades como San Francisco, Miami, Tulum, Mykonos, Ámsterdam, Nueva York y Detroit con su serie de eventos de música electrónica que se caracterizan por sets extensos, invitados sorpresa y una producción minimalista pero cuidada, creando una experiencia única para los asistentes.

María Parrado

Por su parte, María Parrado presentará su nuevo trabajo discográfico el 15 de febrero de 2026 en la Sala Malandar (20.00 horas). Tras conquistar Latinoamérica y colaborar con artistas como Blas Cantó, Funambulista o Cepeda, la cantante, nacida en Chiclana de la Frontera y ganadora de la primera edición española de La Voz Kids (2014), protagonizará un encuentro muy especial en Insólito.

En él interpretará nuevas canciones, que marcan un cambio de sonido y etapa musical,

junto a algunos de sus temas más reconocidos, como ‘Un milagro’, ‘No creo en nada’ o ‘Casualidad’.



