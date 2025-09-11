Vanesa García, psicóloga, advierte a los sevillanos sobre el estrés postvacacional: “Parece que las mujeres lo sufren más"

Vanesa García, psicóloga sevillana licenciada en la Universidad de Sevilla, afirma que septiembre se ha convertido "en el nuevo inicio de año" y provoca en la ciudadanía el llamado síndrome del estrés postvacacional. "Parece que las mujeres lo sufren más debido a la mayor carga de responsabilidades familiares y laborales", cuenta.

"El estrés postvacacional es un estado de malestar general que ocurre cuando una persona vuelve a sus actividades rutinarias", explica la psicóloga. Además, añade que no es una enfermedad reconocida clínicamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Vanesa recuerda que Sevilla no solo vive el parón del verano. También cuenta con momentos de desconexión como la Semana Santa o la Feria de Abril, aunque no alcanzan la duración del periodo estival.

Es por ello, que "si durante semanas la población ha tenido libertad de horarios, ocio y descanso, volver a las obligaciones produce un impacto fuerte".

Para reducir este "choque" de la vuelta a la rutina, la especialista recomienda anticipar el cambio con hábitos sencillos: "Acostarse antes, comer de forma más ligera y recuperar poco a poco los horarios habituales", indica la psicóloga.

Además de Vanesa, el psicólogo forense y sanitario, José Antonio Galiani, coincide con la especialista en que el estrés postvacacional puede provocar síntomas físicos como insomnio, irritabilidad, ansiedad o falta de concentración.

"La mayoría de los casos duran entre tres días y dos semanas, aunque en personas con más dificultades puede alargarse hasta tres semanas", aclara Galiani.

La vuelta a la rutina en Sevilla

José Antonio explica que septiembre es especialmente complicado para los sevillanos por varios motivos. El primero es el clima: "A diferencia de otras ciudades, el calor no desaparece y las temperaturas son altas durante septiembre. Eso alimenta la fatiga y la capacidad de concentración", explica.

"El inicio escolar coincide con la vuelta al trabajo, lo que multiplica el esfuerzo de muchas familias", añade. Además, el psicólogo destaca que la presión social también influye: "Se percibe septiembre como un momento para empezar proyectos pero esa expectativa genera frustración cuando no se cumple", cuenta.

El especialista añade que Sevilla "tiene un ritmo de vida muy social que se interrumpe y una cultura festiva muy marcada". "La gente de la ciudad vive enero como una época de bajón festivo", señala.

Los adolescentes tampoco se escapan del estrés postvacacional con la vuelta al cole. Los jóvenes muestran el malestar con dolores de tripa, rechazo a ir al colegio o conductas de evasión.

"Queda un día menos para las vacaciones el próximo año"

Para reducir este impacto, Vanesa aconseja reservar "pequeños espacios de ocio" dentro de la rutina: Pasear por la ciudad, quedar con amigos o asistir a espectáculos culturales. "Sevilla ofrece teatro, monólogos, conciertos o algo tan sencillo como caminar junto al río", señala.

Por su parte, Galiani explica que la capital hispalense ofrece rutas gastronómicas novedosas que ayudan a socializar y tener momentos de relajación. "Todo ello nos permitirá reconectar con nosotros mismos y disfrutar de la ciudad y sentir que ya nos queda un día menos para las vacaciones del próximo año", concluye José Antonio.