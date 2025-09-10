Abre en Sevilla un nuevo local de moda después de arrasar por toda España: esta es la ubicación y la fecha confirmada

Se ha confirmado una nueva apertura. El próximo viernes 12 de septiembre llega a Sevilla uno de los locales de moda que ha arrasado en toda España. Se trata de La Fresería, un espacio en el que, como su propio nombre indica, las protagonistas absolutas son las fresas.

Será el número 30 de la calle Calatrava, junto a la Alameda de Hércules, el lugar que acoja esta nueva propuesta que ha arrasado en toda España. La fórmula es de lo más sencilla pero regala un resultado espectacular y al que pocos pueden resistirse.

La manera de servir esta fruta está inspirada en la forma que tienen en Nueva York y Londres de comerla, tal y como la propia empresa indica en su página web. No obstante, el equipo de La Fresería señala que aportan "un toque totalmente especializado".

Al igual que otros establecimientos como los de yogures helados, el nuevo local de Sevilla se caracteriza por combinar en vasos las fresas con diferentes toppings.

De esta forma, no es solo una opción más o menos saludable, sino que también es una de las mejores alternativas de merienda o postre por su explosión de sabor.

Los 'toppings'

Entre los ingredientes disponibles para echarle a la fruta no faltan los clásicos como el chocolate con leche o el blanco. Pero también dispone de una increíble amalgama de sabores para todos los gustos.

Como no, en un tiempo en el que el pistacho es la estrella de todas las recetas, esta salsa no falta en la vitrina. Sin embargo, no es el único sabor 'en tendencia' que destaca en los establecimientos de La Fresería.

Dicha entidad también ofrece otras salsas y complementos que son dignos de probar al menos una vez en la vida. En este sentido destacan la salsa lotus, la de leche condensada o la de dulce de leche.

Entre el abanico de crujientes que despacha destacan las Oreos, el brownie de Lacasitos o los ositos gominola.

Por si fuera poco, La Fresería ha incluido dos nuevos sabores. Se trata de la "miel sacada directamente del panel" y las conocidas como las cookies dough. Esta última es la masa de las tradicionales galletas con pepitas de chocolate pero sin hacer.

También chocolate Dubai

Hace unos meses, aterrizó en España la fiebre del chocolate Dubai -una tableta de chocolate con leche rellena de una pasta de pistacho y kataifi, un ingrediente árabe-. Desde entonces, muchos establecimientos gastronómicos han incluido este sabor en sus cartas.

Y La Fresería no iba a ser menos. Por nueve euros, el vaso S, y por 12, el M, el cliente puede deleitarse con fresas combinadas con esta nueva propuesta.

En cuanto a los precios, estos van desde los 4,50 euros hasta los 15,90 y depende de la cantidad de toppings que el cliente elija echarles y el tamaño del que pida el vaso en el que irán las fresas.

En definitiva, esta apertura en Sevilla supone una nueva alternativa relativamente saludable -dependiendo de los toppings elegidos- para los amantes de mezclar la fruta con los dulces.