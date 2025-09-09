Apertura confirmada: este nuevo centro comercial de Sevilla abre sus puertas a finales de septiembre

El próximo 26 de septiembre abre sus puertas el nuevo centro comercial Entrenasas, en el barrio de Entrenúcleos, ubicado en la localidad sevillana de Dos Hermanas. Además, cuenta con 950 plazas de aparcamiento gratuito para "facilitar el acceso de los visitantes".

El complejo ocupa una zona de 45.000 metros cuadrados. De ese espacio, 25.000 se destinarán a locales comerciales, de ocio y restauración.

Entrenasas se convertirá en "la primera opción de compra" para más de 100.000 habitantes de su entorno inmediato, aunque sus responsables esperan que también atraiga al público de toda la provincia y el área metropolitana de Sevilla.

En total, el centro comercial albergará 24 locales de moda, hogar, alimentación, deporte y servicios. Según la promotora, se "busca combinar la experiencia de compra comercial con el ocio y la restauración, e integrar la compra física y la digital".

La inversión total alcanza los 56 millones de euros. Con su apertura, el Ayuntamiento de Dos Hermanas subraya que Entrenasas "nace con el objetivo de dinamizar la economía local y generar empleo". El complejo dará cabida a 350 nuevos puestos de trabajo directos en el municipio.

Otro de los objetivos del consistorio de la localidad sevillana con la creación de este nuevo espacio de ocio es "reforzar la oferta de retail en el municipio y dar servicio de proximidad al nuevo barrio".

Marcas que estarán en el centro comercial

En el listado de marcas destacan Pepco, Lidl - que ya está abierto al público-, Kik o Skechers. Por su parte, en el apartado de restauración aparecen empresas como 100 Montaditos, Lokal Burger o Susishom.

El centro también incorpora "nuevos servicios de proximidad", entre los que se incluyen Multiópticas, ampliando la oferta de opciones disponibles para los vecinos de Entrenúcleos y alrededores.

Este barrio está ubicado entre Sevilla y el centro de Dos Hermanas. Los residentes de la zona están conectados con la ciudad mediante el autobús urbano y el metro de Olivar de Quintos.

En sus alrededores se encuentra la Ciudad Deportiva del Betis, además de la Universidad de Loyola y el Gran Hipódromo de Andalucía.

Torre de Entrenúcleos

En el barrio también se está llevando a cabo la construcción de la Torre de Entrenúcleos, que inició sus obras en octubre de 2022.

"Esta obra se enmarca dentro de la construcción de un aparcamiento de dos plantas subterráneas y

otra en superficie con capacidad para más de 400 vehículos", según informaron desde el Ayuntamiento de Dos Hermanas.

Además, "la obra, ubicada en el inicio del Bulevar Manuel Clavero Arévalo, comprende prácticamente toda la parcela de la rotonda donde se encuentra una de las paradas del metrobús hasta Olivar de Quintos y albergará distintos usos como biblioteca o residencias de estudiantes".