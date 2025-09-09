Desde Aitana a David Bisbal: Los Latin Grammy vuelven a Sevilla para homenajear la música andaluza

Los Latin Grammy regresan a Sevilla para rendir homenaje a la música andaluza. Lo harán en una gala que reunirá a más de cuarenta artistas como Aitana, Manuel Carrasco y Vanessa Martín.

El evento tendrá lugar en el Cartuja Center CITE el miércoles 10 de septiembre a las 20:30 horas y Luis Fonsi y David Bisbal son los encargados de presentar la cita. El auditorio ya ha informado en su página web y en sus redes sociales que se han agotado todas las entradas.

Además de estos artistas mencionados, el escenario contará con la participación de Arde Bogotá, Arcángel, Camilo, Estopa, Leiva o Joaquina.

La noche incluirá también las actuaciones de Elena Furiase, Alba Flores, Manuel Alejandro, Valeria Castro, Niña Pastori, Yamu Safdie y Pastora Soler, además de otros artistas confirmados.

Según ha comunicado la Academia, la gala ofrece "la diversidad de géneros que florecen en Andalucía desde el flamenco tradicional hasta las expresiones más contemporáneas de la música latina, y reconoce "la influencia perdurable de la comunidad en la música global".

Los fondos se destinarán al desarrollo de la música andaluza

La Junta de Andalucía, en colaboración con los Latin Grammy y junto al patrocinio de la marca de jamón ibérico Enrique Tomás, destinarán los fondos recaudados al desarrollo musical de Andalucía.

El pasado año, la Academia ya realizó eventos similares en Cádiz, con la gala Latin Grammy Celebra: Paco de Lucía, para homenajear el legado del artista. Por su parte, en Málaga, se organizó Latin Grammy Session.

Los premios Latin Grammy fuera de Estados Unidos por primera vez

La capital andaluza se consolida así como un lugar de referencia para la música internacional. Sevilla ya acogió en noviembre de 2023 la entrega de los 24º premios Latin Grammy y se convirtió en la primera edición que se celebraba fuera de Estados Unidos.

Aquella gala se realizó en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES). El recinto recibió a más de 5.000 asistentes, incluyendo artistas internacionales, productores y otros miembros de la industria.

La producción ejecutiva del evento estará a cargo de Macarena Moreno y el equipo de La Academia Latina de la Grabación, que será liderado por Ayleen Figueras. Mientras tanto, la producción musical estará dirigida por Carlos Narea bajo la dirección musical de Pablo Cebrián.

Desde Cartuja Center concluyen con que los artistas "compartirán escenario para ofrecer una noche inolvidable llena de arte, tradición y pasión. La música andaluza brillará con luz propia bajo el sello de excelencia de los Latin Grammy".