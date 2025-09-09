Abre en el centro de Sevilla un nuevo bar castizo con la cerveza como protagonista: a dos grados bajo cero y gambas incluidas

En pleno corazón de Sevilla, el barrio de San Julián estrena un nuevo bar que promete convertirse en punto de encuentro para los amantes de la cerveza y las tapas de calidad.

Se trata de un local que combina la esencia tradicional de una abacería sevillana con un toque moderno en decoración y en su propuesta gastronómica.

La apertura está prevista para el jueves, 11 de septiembre, de 20:00 a 00:00, y, como adelanta Samuel López Vega, propietario del local, no será como cualquiera.

Todos los productos son frescos. Cedida

Parece que el hostelero llega con fuerza y decidido a dejar huella en el barrio. Y es que lo que no quiere es que a sus clientes les falte de nada, y así lo demostrará desde el primer día en su inauguración: "Te invitamos a unas gambas que acompañarán a la cerveza o la bebida que quieras tomar".

Samuel, de 24 años, lleva prácticamente toda su vida ligado al mundo de la hostelería. Desde los 15 ayudaba a su madre en la pastelería familiar durante la Semana Santa, y a los 18 ya trabajaba profesionalmente en distintos bares de la capital.

Sin embargo, tras años acumulando experiencia, lo ha tenido claro, y sabe que ahora es su momento. Este joven sevillano comienza septiembre con ganas, tras materializar Perita, su proyecto personal en el barrio que le ha visto crecer.

"El porqué de este proyecto es que me encanta la hostelería desde hace años. Lo he visto en mi casa desde pequeño porque mi madre es cocinera y yo siempre estaba yendo a su trabajo, me metía en la cocina con ella, estaba por la barra trasteando, o sea que es algo que yo conozco desde pequeño y siempre me ha llamado la atención", explica a EL ESPAÑOL ilusionado.

La temperatura de la cerveza en Perita. Cedida

La elección de San Julián no ha sido casual. Según Samuel, el barrio necesitaba un aire nuevo en cuanto a bares: "He visto mercado aquí al ver que la competencia de alrededor son todos bares que no han progresado en los últimos 40 años. O sea, los bares que hay aquí en la zona son todos bares que llevan 40 años con la misma esencia. No han cambiado la carta, no han cambiado la mesa, no han cambiado nada, la decoración sigue igual, todo sigue igual".

Su idea es aportar frescura y calidad sin perder la esencia de bar de barrio, algo que tiene muy claro y que defiende con orgullo, incluso en el rótulo de Perita: "sevillanía en barra".

El bar Perita, una apuesta por la calidad. Cedida

En lo que respecta a su producto, López afirma que la calidad es su mayor ventaja competitiva. El hostelero lo tiene claro: en Sevilla hay más bares que personas, por lo que su diferenciación debe encontrarse en el paladar.

"Yo he apostado por el producto de abacería, o sea, cojo un producto de buena calidad, que ya es apto para el consumo, como puede ser un salchichón, una sardina ahumada, una anchoa, y lo maquillo con un pan, una salsa...", detalla.

Y es que tal y como reconoce, "lo que busco es un producto de calidad y ofrecerlo dándole una pequeña vuelta, para que no sea lo mismo de siempre".

Entre las tapas favoritas encontramos las gambas blancas de Huelva, los chicharrones fritos o la morcilla de Burgos. Una barra de papelones que serán un reclamo irresistible para todo el que la pruebe.

Las gambas de Huelva, un reclamo fundamental. Cedida

Sin embargo, Samuel asegura que él ya ha elegido cuál será la tapa estrella. Hablamos del "brioche de 'carrillá' con queso Apolonio rallado y mayonesa picante", un plato de autor que según apunta el hostelero "es un pepino".

No obstante, la verdadera atención a los detalles se refleja en su cerveza, la verdadera protagonista del local: "Me he enfocado en eso. Llevo años estudiando los tiradores, la manera de echar la cerveza, el tipo de vaso...Llevo muchos años mirando eso porque me encanta la cerveza y soy un friki de ella. Así que bueno es el producto estrella del bar, por supuesto".

Samuel detalla que en Perita la experiencia cervecera está asegurada "porque me preocupo de tenerla en una cava de barriles. Donde los barriles están entre 6 y 12 grados, el tirador está a menos 2,2 y además te pongo el vaso congelado. O sea, más fría no vas a probar la cerveza".

Así, con esta combinación de tradición, calidad y cerveza bien tirada, el nuevo bar en San Julián aspira a convertirse en un lugar de referencia para sevillanos.

La apertura promete ser un punto de partida para que la vida del barrio se llene de sabor, conversación y, sobre todo, muchas ganas de volver.