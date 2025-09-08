Una sevillana espera 12 horas en una tienda del centro por un reloj de edición limitada: "Lo puedes revender por 800€"

Las personas haciendo cola en la puerta de la tienda Swatch E.E.

Una sevillana ha pasado más de 12 horas en las puertas de Swatch, una tienda del centro de la ciudad para asegurarse la compra de un reloj de edición limitada: "Lo puedes revender por 700 u 800€".

La empresa que lo ha puesto en venta afirma que "lanza al mercado el producto exclusivamente un día después de la luna llena, el 8 de septiembre, en las tiendas Swatch seleccionadas", y una de las elegidas está en Sevilla, en pleno casco histórico de Sevilla, concretamente en la calle Velázquez.

La mujer, que es la primera en la fila, explica que había llegado a las 22:00 horas del día anterior con sillas, mantas y comida. Además, reconoce que apenas durmió unas horas durante la espera.

El reloj se ha puesto a la venta con un precio oficial de 385 euros, lo que ha animado a coleccionistas y a revendedores a ocupar un lugar en la cola. "Habrá unas 50-60 unidades", afirman.

La segunda persona en la fila cuenta que un amigo le ha "contratado para guardar sitio en la cola toda la noche y asegurarse de que lo compre".

"Han madrugado bastante"

Otro grupo formado por jóvenes, y que aún iba por la mitad de la fila, llegó sobre las 05:50 de la mañana a la tienda, mientras que los últimos de la cola lo hicieron a las 09:30.

"A ver si tenemos suerte, los primeros es que han madrugado bastante y juegan con ventaja", comentan mientras aguardan sitio al final de la fila.

Diseño del reloj

La empresa explica que una de las lunas del reloj "tiene el diseño distintivo del mundo de Snoopy y la otra tiene un sorprendente diseño inspirado en las palomitas de maíz".

Finalmente, "debajo del indicador de fases terrestres hay una ilustración de Snoopy y Woodstock, que observan maravillados el increíble espectáculo de la Tierra sobre la Luna. La ilustración tiene una frase que solo se revela si se enfoca con luz UV".

Además de este lanzamiento, la firma ha puesto a la venta este tipo de relojes de edición limitada en otras ocasiones.

La empresa también apuesta por diseños especiales en colaboración con artistas, instituciones y marcas. Entre ellas destacan las realizadas con el MoMA de Nueva York o con Omega.

Esta estrategia de venta limita el acceso a dichas colecciones. Suelen estar disponibles solo durante un día y en tiendas seleccionadas, lo que provoca largas colas y una rápida reventa.

Los otros locales elegidos para vender el reloj son los ubicados en Madrid, San Sebastián, Marbella, Valencia y Barcelona.

Ediciones expuestas en museos

Cada cliente puede comprar solo una unidad y los precios oscilan entre los 200 y los 400 euros, aunque en reventa se multiplican.

Entre los ejemplos figuran el modelo Swatch x Omega MoonSwatch “Mission to Earthphase - Moonshine Gold”, que es el último que han lanzado, y las ediciones diseñadas por artistas como Keith Haring, Alessandro Mendini o Jean-Charles de Castelbajac, que incluso han sido expuestas en museos.

Los coleccionistas valoran especialmente estas ediciones por su diseño exclusivo, la calidad de los materiales y la relevancia cultural o artística que alcanzan. Algunos relojes celebran fechas señaladas como San Valentín, Navidad o aniversarios olímpicos.