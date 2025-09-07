Una sevillana que vive en Japón confiesa su sorpresa con la cultura local: "Tengo un montón de choques culturales"

Una sevillana que se trasladó a Japón por motivos laborales ha contado su experiencia en el país asiático. "Me estoy llevando un montón de choques culturales", explica en un vídeo.

La joven reconoce que lo que más le incomoda es no poder hacer la comida en casa. "Lo que más coraje me da es no cocinar", asegura.

Sin embargo, admite que la oferta gastronómica en supermercados o restaurantes compensa. "La comida preparada está muy buena y encima es muy barata", explica. Incluso salir a comer fuera resulta asequible: "No te sale por mucho más de 5 euros"

Pese a estas ventajas, confiesa que lo más difícil es enfrentarse a la soledad: "Lo que más odio de este país es la soledad", afirma.

Confiesa que no ha conseguido hacer amistades y que sus compañeros de trabajo tampoco salen. "Salgo yo sola a hacer planes chulos para no volverme loca", cuenta.

"Es igualito a Isla Mágica"

Entre sus experiencias destaca la visita a un parque de atracciones que le recordó a Sevilla. "El sitio es igualito a Isla Mágica", comenta.

También se sorprendió con una costumbre japonesa: "No lo sabía, pero aquí hay que dejar los zapatos en la entrada y la verdad que me parece muy limpio".

El transporte público, en cambio, le ha resultado algo a mejorar. "Siempre me toca coger el metro en hora punta y la gente es súper maleducada", lamenta.

Supermercado con productos españoles

En una de sus visitas a un supermercado que ofrece productos españoles, la sevillana descubrió qué artículos triunfan entre los japoneses.

"Las aceitunas son el producto español que más se vende aquí" y "los encurtidos les encantan", explica.

Sin embargo, reconoce que es difícil encontrar ingredientes básicos de su cocina: "Es muy triste pero es muy complicado encontrar garbanzos", señala.

"Hay una sección entera de manzanilla de Cádiz que se me cayeron las lágrimas", confiesa con alegría.

Población de Japón

Actualmente, Japón cuenta con un total de 128.548.720 habitantes, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Entre la población del país asiático, hay 4.067 residentes españoles inscritos. Además, "el flujo de turistas españoles hacia Japón ha aumentado significativamente" explican.

En 2023, casi 115.900 españoles visitaron Japón, y entre enero y agosto de 2024, Japón ya recibió 110.500 españoles.