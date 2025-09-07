Recrean la Semana Santa de Sevilla en un famoso videojuego: Desde Tres Caídas hasta el Gran Poder

Recreación del la hermandad del Gran Poder en el videojuego Jartiland

El creador de contenido cofrade, Darío Fernández, conocido en redes sociales como 'darioeljartible', ha recreado en el videojuego Minecraft distintas hermandades de Semana Santa en un servidor propio llamado 'Jartiland'.

En el universo cofrade, gestionado por miembros de su comunidad, los usuarios pueden unirse a cofradías ya existentes o fundar las suyas. Darío cuenta con perfiles en YouTube, TikTok, Twitch e Instagram, en esta última cuenta con más de 36.000.

Darío lo describe como "el mejor servidor de Minecraft cofrade". En su página web aseguran que en el mundo virtual "se respira un ambiente de familiaridad y cofradías que te harán sentir como uno más de la familia".

En Jartiland están representadas hermandades como la del Santísimo Cristo de la Exaltación y María Santísima de la Concepción, la del Santísimo Cristo de las Tres Caídas y Nuestra Señora de la Esperanza, o la de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso.

También figuran cofradías de otras ciudades andaluzas, como Jerez o Granada, ampliando el universo del videojuego más allá de Sevilla.

Iglesias y acompañamiento musical

Las recreaciones también incluyen templos como la Basílica de la Macarena o la Iglesia de San Lorenzo.

Además, las procesiones cuentan con el acompañamiento de bandas de música como La Cruz Roja, la agrupación musical de Dos Hermanas, la del Maestro Tejera o la Oliva de Salteras.

Esta recreación ha sido posible gracias al uso de los llamados mods, que son extensiones de un videojuego que permiten modificar escenarios, añadir mapas y dar vida a nuevas ambientaciones.

Así, los jugadores pasean por calles virtuales en las que se escuchan marchas procesionales mientras avanzan los pasos de las hermandades.

Dentro de este ficticio universo, los usuarios que formen parte de él o quieran ingresar pueden ver eventos que la comunidad ha creado.

En Jartiland, han organizado una magna e incluso una procesión del Corpus Christi, al igual que se hace en Sevilla u otros lugares.

Algunos de los puntos emblemáticos de la ciudad que aparecen en el universo cofrade son Las Setas y la plaza del Duque. En este último lugar, en los vídeos publicados se observan las procesiones recorriendo las zonas.

En redes sociales, la iniciativa ha despertado el interés de muchas personas amantes de las cofradías. "Quiero unirme", "qué barbaridad" o "necesito entrar ahí", son algunos de los comentarios que se repiten entre los seguidores.

Para poder acceder a Jartiland, los organizadores han creado un formulario para solicitar el ingreso. Sin embargo, actualmente no puede acceder nadie más hasta que no comiencen una nueva temporada.