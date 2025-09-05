La calle más bonita de Europa, según la UNESCO, está en un pueblo de Sevilla: Tiene 11 palacios y casas señoriales

Imagen de una de las plazas de Osuna Ayuntamiento de Osuna

La calle más bonita de Europa para la UNESCO se encuentra en Osuna. El título lo ostenta la denominada como San Pedro. Esta zona destaca por reunir 11 palacios y casas señoriales.

La localidad sevillana se encuentra en la campiña sevillana y esta vía de la localidad ha conseguido obtener este reconocimiento por encima de calles emblemáticas de otras ciudades europeas como París o Roma.

San Pedro se distingue por sus portadas clásicas, los escudos heráldicos de sus fachadas y la forja artística de sus balcones, elementos que "aumentan" su valor histórico y cultural.

La "joya" arquitectónica de la vía es el palacio de los marqueses de la Gomera, levantado en el siglo XVIII por el arquitecto Juan Antonio Blanco.

La calle San Pedro forma parte de las rutas patrimoniales organizadas semanalmente por la oficina municipal de Turismo de Sevilla. El tiempo en llegar a este municipio es de 1 hora en coche desde Sevilla.

Escenario de cine

Esta calle también ha despertado el interés de importantes directores de cine que han elegido este lugar como escenario de producciones como Carmen, de Vicente Aranda, o Engaños, de Álvaro Begines.

Además de estos directores, el italiano Franco Zeffirelli la eligió para su película sobre la vida de la soprano griega María Callas.

El reconocimiento de la UNESCO ha incrementado el interés turístico por Osuna, que, según su Ayuntamiento, recibió "más de 8.000" visitas durante los días de celebración del 28 de febrero.

"El casco histórico mejor conservado"

Tal y como se señala en el área de Turismo de la provincia, "Osuna posee el casco histórico mejor conservado de Andalucía, por lo que está declarado Conjunto Histórico Artístico desde 1967".

Esta localidad ofrece además otros enclaves de interés como el Coto Las Canteras, conocido como la "Petra de Andalucía"

Esta antigua cantera de arenisca, explotada desde la época turdetana y romana hasta mediados del siglo XX, se caracteriza por su paisaje rocoso tallado y constituye un referente turístico adicional.

Otros sitios de interés de la localidad

Además de este punto turístico de Osuna, el municipio dispone de otros lugares de interés por sus calles, que recomiendan "recorrer andando y descubrir sus hermosos rincones".

Uno de ellos es el museo, donde se puede visitar la Sala Hielo y Fuego dedicada a Juego de Tronos, serie de televisión que rodó escenas en la localidad.

"Sube al mirador de Buena Vista o de la Colegiata y espera a la hora azul, para ver el atardecer más mágico de la campiña", recomiendan desde Turismo de Sevilla. En la Colegiata se encuentran "impresionantes obras barrocas y las catacumbas", explican.

El organismo turístico también insiste en que se deguste la gastronomía local en el Casino de Osuna, que está abierto desde el siglo XIX y aún conserva su arquitectura original.