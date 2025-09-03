Los voces 'insólitas' que se escucharán este mes en Sevilla: Loquillo, India Martínez y Xavier Rudd inauguran un nuevo festival

Con la llegada de septiembre, no solo comienza el curso escolar, también el cultural. Sevilla se prepara para recibir al festival Insólito, un evento que arrancará el próximo sábado 20 de septiembre y que llenará a la ciudad de música hasta el mes de mayo.

La nueva cita cultural que animará a la hispalense viene de la mano de Green Cow Music, la empresa organizadora del Icónica Santalucía Sevilla Fest. Este festival que cada verano recibe a miles de asistentes en la emblemática Plaza de España se ha convertido en un éxito rotundo.

Ahora, Insólito le toma el relevo. El artista encargado de inaugurar el evento es Loquillo. Este cantante inundará de pop el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC).

Lo hará con la gira Corazones legendarios: grandes clásicos en vivo, que el artista acaba de iniciar el pasado mes de agosto. Con este tour, Loquillo repasa los momentos más brillantes de sus casi cinco décadas sobre los escenarios.

Después de este artista llega el turno de una de las caras más conocidas internacionalmente. El australiano Xavier Rudd aterriza en la capital andaluza para deleitar a los asistentes de Insólito con piezas de roots y folk contemporáneo.

Rudd no viene solo. Lisa Purmodh lo acompaña como segunda multiinstrumentalista. Ambos actuarán el próximo 24 de septiembre en la sala Pandora.

La última que actúe en septiembre será la cordobesa India Martínez. El sitio elegido ha sido el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES. La cantante presentará su nuevo disco, Aguachile, el próximo 27 de septiembre a las 21:00 horas.

Aguachile se convierte en el décimo álbum de la cantante. Esta vez, India Martínez mezcla sus raíces flamencas con la música mexicana.

El disco se ha grabado entre México, Miami y España e incluye colaboraciones con Ángela Aguilar, La Adictiva y Edén Muñoz. No obstante, durante su actuación en Insólito, Martínez combinará sus nuevas canciones con algunos de sus grandes temas como Vencer al amor o La gitana.

Más actuaciones los próximos meses

Hasta el mes de mayo, la ciudad estará repleta de conciertos de lo más alternativos. A estas tres actuaciones le siguen la fiesta rumbera de Lolailand, que tendrá lugar los días 18 y 25 de octubre en el Puerto de Sevilla.

En esta cita participarán artistas como Maite Vende Cá, las Azúcar Moreno y Los Chunguitos entre otros.

En noviembre la música llegará de la mano de Mala Rodríguez, Marina Carmona, José Mercé y Chucho Valdés. En paralelo, el dúo Siegfrid & Joy será el que aporte el toque de humor.

Ya en enero, el festival contará con la participación de la cómica Patricia Galván y el indie pop de La Bien Querida. También actuará Laura Gallego, quien presentará su nuevo espectáculo, La última folclórica, y el grupo Antílopez.

Por último, el 16 de febrero será el turno del italiano Andrea Vanzo y Leire Martínez estará en Pandora Sevilla el 18 de abril.