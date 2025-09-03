La espectacular pieza que Vicky Martín Berrocal tiene en la entrada de su casa: "Marcó el final de una etapa"

Vicky Martín Berrocal ha mostrado cuál es la pieza que tiene en el recibidor de su casa y que "marcó el final de una etapa". Se trata de un traje de flamenca de lo más especial.

En color champagne, con 150.000 piedras Swarovski y 150 apliques de rosas doradas, cuello redondo, manga larga y entallada y una cola de volantes de tul. El diseño fue hecho en Austria y llevado hasta la pasarela Simof de Sevilla. Es decir, un trabajo Martín Berrocal en todo su esplendor.

La modelo y diseñadora ha declarado a través de las conocidas como historias de Instagram que este modelo único está ahí para recordar que todo final viene de la mano de un nuevo comienzo, algo que le viene como anillo al dedo ahora que tiene previsto retomar su andadura en la moda flamenca.

La noticia salió a la luz hace unos meses. Concretamente, Vicky anunció su vuelta a los volantes a través de su documental, Las Berrocal. Esta es una producción en la que las protagonistas absolutas son todas las mujeres del clan -madre, hermana e hija de la diseñadora y ella misma-.

El documental fue un éxito rotundo. En un total de cuatro episodios, la famila de Vicky Martín Berrocal se abría en canal a la vez que mostraban como era su día a día entre photocalls, talleres de costura, viajes y fiestas.

Ideas para la nueva temporada

Ahora, tras años alejada de la pasarela de moda flamenca, la onubense vuelve a sus orígenes. La noticia fue acogida con gran entusiasmo por todo el entorno de la que fuera mujer del torero El Cordobés, quienes celebraron que Vicky volviese a coser garruchas y encajes.

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a la rutina con las pilas cargadas y una mochila llena de ideas que espera que se puedan cumplir. Así se lo ha hecho saber a sus más de un millón de seguidores que tiene en la red social Instagram.

Imagen del vestido del que hablar Vicky Martín Berrocal y su mensaje.

"Hoy empieza un nuevo año profesional y vuelvo a casa feliz. Por fin he podido contarle a mi equipo todos esos proyectos que nacieron en mi cabeza este verano", ha compartido a través de la misma publicación en la que mostraba el espectacular vestido de gitana que decora la entrada de su casa.

Nieves Álvarez como maniquí

Asimismo, la regente de la firma de moda de invitada Victoria, ha subrayado lo emocionada que está y que "ojalá pueda hacer todas las ideas realidad".

La pieza que da la bienvenida a la casa de la mayor de las Martín Berrocal es una de las más icónicas de la pasarela de moda flamenca más conocida, Simof -la Semana Internacional de la Moda Flamenca-.

Este es un evento capitaneado por la también diseñadora y sevillana Raquel Revuelta y que cada año congrega a cientos de amantes de los volantes y lunares.

En 2015, Vicky Martín Berrocal dejó boquiabiertos a todo el que estaba en Simof. Esta vez, brilló en el mundo de los vestidos de gitana de la mano de la modelo Nieves Álvarez, que fue quien se paseó por la pasarela ataviada con el espectacular traje de piedras Swarovski.