El fin del verano trae consigo una amalgama de bodas de algunas de las caras más conocidas de España. Entre ellas destaca la del hijo del locutor de radio Carlos Herrera, Alberto, quien está al frente del programa de su padre en la Cope en muchas ocasiones.

Este se dará el 'sí, quiero' con su pareja Blanca Llandres en el municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda, un lugar del que muchos usuarios destacan que "merece la pena visitarlo" mediante portales de internet.

El próximo sábado 18 de octubre, la localidad estará repleta de personalidades, aunque se espera que no sea una cita demasiado multitudinaria. Sin embargo, todas las miradas irán a los protagonistas, Alberto y Blanca.

Se sabe que la iglesia elegida por los enamorados es Santo Domingo, ubicada en el pleno centro de la localidad costera. Sin embargo, aún se desconoce cuál será el sitio en el que los recién casados celebren la fiesta.

No obstante, muchos apuntan a que el festejo tendrá lugar en el chalet que el padre del novio tiene en Sanlúcar. Se trata de una finca situada en una urbanización cercana a la playa del Espíritu Santo.

Familias conocidas

El matrimonio entre Alberto y Blanca -que llevan alrededor de un año y medio saliendo- supondrá la unión entre dos familias ligadas a mundos muy diferentes pero con un gran peso social.

Mientras que la de él es plenamente conocida por la mayoría de españoles por ser una de las más mediáticas del país -cada mañana millones de oyentes de la radio se ponen al día con la voz de Herrera-, la de ella ha estado muy vinculada a las artes y las ciencias.

Carlos Llandres, padre de la prometida de Alberto Herrera, es biólogo y divulgador científico, conocido por su trabajo junto a Félix Rodríguez de la Fuente en el emblemático programa de divulgación ambiental El hombre y la Tierra.

En cuanto a las mujeres de ambas familias, muchas de ellas son ampliamente conocidas. Por una parte, la madre de Alberto ha sido una de las caras de programas televisivos como A mí manera o Entre hoy y mañana.

Vestido con la firma de Rocío Crusset

Rocío Crusset es otra de las féminas del clan Herrera que destaca. En su caso, el mundo de la moda es lo que la ha catapultado. Tanto es así que su cuñada Blanca ha elegido su firma para su vestido de novia.

Por otra parte, Blanca Parejo, suegra de Alberto y madre de Blanca, es directora de la Fundación Alalá, una entidad volcada en la integración social de niños y jóvenes en riesgo de exclusión en Sevilla y Jerez a través del arte, la cultura y el deporte. Anteriormente formó parte del dúo musical Las Seventies.

Por último, la familia Blanca Llandres también tiene relación con Lourdes Montes, mujer del torero Fran Rivera. La razón es que las madres de ambas son hermanas.

Capital gastronómica

El sitio elegido para el enlace no es, ni mucho menos, casualidad. La familia Herrera siempre ha estado muy ligada a Sanlúcar de Barrameda. El locutor de radio se ha declarado un auténtico enamorado de la localidad costera y cada vez que puede se pasea por ella.

El almeriense no ha dudado en trasladar su amor por esta tierra a sus dos hijos. Tanto es así que el primogénito del extinto matrimonio entre Mariló Montero y Carlos Herrera, junta a su futura mujer, se ha decantado por este municipio para celebrar su boda.

Sanlúcar de Barrameda es uno de los enclaves de Cádiz más aclamados. Ubicado justo en la desembocadura del río Guadalquivir, cada año recibe a miles de visitantes que tienen el objetivo de disfrutar de los placeres de los que dispone.

Una de las joyas es la gastronomía que se despacha en este rincón de la provincia. Prueba irrefutable de ello es que en 2022, Sanlúcar fue declarada capital gastronómica.

Asimismo, las carreras de caballos que tienen lugar cada verano en la playa de se alzan como otro atractivo turístico de la ciudad. Por todo esto, muchos visitantes no dudan en defender que "vale la pena visitarla" a través de portales de internet.