Un sevillano puntúa los planes para hacer en la ciudad: “A tapear le doy un 10, de los mejores sitios de España”

Un sevillano se ha hecho viral por puntuar diferentes planes para hacer en la capital andaluza. Entre ellos, destacó ir a tapear a los bares como la mejor experiencia: "Le doy un 10, de los mejores sitios de España", señaló.

Adrián Espinosa es un joven creador de contenido que publica videos, sobre todo, relacionados con su ciudad.

El sevillano aseguró que "hay algunos sitios que quizá son más caros, otros más baratos, pero se come y se bebe muy bien".

En cuanto al ocio nocturno, fue más crítico. "Salir de discoteca por Sevilla le doy un siete", calificó Espinosa.

Adrián explicó que "no hay una gran variedad" y que "depende de cómo vistas puedes entrar en uno o dos" establecimientos.

"Cada vez los precios son más caros"

Además, lamentó que "cada vez los precios son más caros" y que la oferta "tampoco es que sea una cosa loca aquí".

Sobre los parques de atracciones, reconoció que le gustan y los calificó con un ocho. "No está mal para ser Sevilla, pero podrían mejorarlo", señaló, aunque apuntó que "muchas veces es lo mismo de siempre".

Las terrazas son uno de los planes a los que puntuó con una nota más baja. "Lo típico que te vas a un hotel con unas vistas a la Giralda", explicó antes de ponerles un seis.

Aunque admitió que "las vistas son espectaculares", criticó que "se pasan de precio". Como ejemplo, contó que le cobraron por un refresco de limón "ocho euros" y dejó claro que "no es una broma".

"El fútbol en Sevilla es un 10"

El fútbol obtuvo la nota más alta junto a la gastronomía. "Ir a ver un partido de fútbol en Sevilla todos sabemos que es un 10", afirmó.

Valoró el buen ambiente deportivo de la ciudad al asegurar que "en cuanto al Sevilla y el Betis es una maravilla".

También destacó el nivel de los centros comerciales, a los que volvió a dar un 10. "A Sevilla eso no le falta", indicó.

Adrián elogió que la ciudad "tiene centros comerciales grandes" e incluso que "en el centro de la ciudad hay muchas tiendas". Espinosa matizó que "no hay muchas tiendas de lujo, pero por lo demás está estupendo".

"Le falta playa"

Las opiniones de otros usuarios no tardaron en llegar. "Para mí lo mejor es salir a cenar a sitios de barrio baratos", comentó unas de las personas que respondieron al video.

Otro añadió: "Completamente de acuerdo". Sin embargo, algunos criticaron carencias de la ciudad: "Le falta playa y cerveza buena y que una terraza en el centro no sea tan cara".

A esto respondieron otros usuarios: "Si quieres playa te vas a Huelva o Cádiz que están a una hora solo".

El debate sobre los precios en las zonas más turísticas también estuvo presente. "Ya si vas a Triana o a la Torre del Oro te sacan hasta el pulmón", sentenció otra de las personas

Con este repaso, el joven creador de contenido calificó cuáles son los mejores planes de la ciudad bajo su opinión.