Paga más de 100€ en un restaurante vasco en el centro de Sevilla y no se corta: "Voy a llevar a mis padres"

Migue, un usuario de TikTok, ha visitado Amara, un restaurante vasco situado en el centro de Sevilla, y ha compartido su experiencia tras pagar 114 euros. "Voy a llevar a mis padres", aseguró.

"Los platos me han hecho bailar de felicidad", ha definido el comensal. Su recorrido por la carta comenzó con unas croquetas de pollo moruno. "Nos ha encantado porque tenía un sabor muy especial, muy cremoso", contó.

Después probó el tomate con aceite y cebolla, un plato "sencillo pero sorprendente". "Este tomate sabía de verdad a tomate", explicó.

La sorpresa llegó con el carpaccio de higo con jamón de madre pato. "Esto estaba espectacular, otro nivel. No lo había probado nunca", afirmó.

Las alcachofas con chicharrón frito fueron, según él, uno de los momentos más "especiales" de la comida: "Es de las cosas que más me gustan del mundo".

"De los mejores que he probado nunca"

El bacalao al pilpil también destacó en su valoración. "Estaba súper jugoso. He venido con una vasca y dice que es de los mejores que ha probado nunca", señaló.

El propio restaurante se define en su web como "un lugar para saborear la brisa del norte y los buenos aromas del sur".

No obstante, el visitante apuntó un detalle negativo. "Nos tocó mesa en un salón junto al baño y el olor del ambientador no era lo más agradable, pero es una tontería comparado con lo bien que se come", comentó.

El balance final fue positivo: "No lo conocíamos y nos ha sorprendido mucho. Un sitio pequeño, acogedor y con una cocina vasca de nivel que merece la pena conocer", destacó.

Además, concluye con que el restaurante ofrece "producto de mucha calidad, servicio atento y un precio muy razonable". Además, el restaurante está recomendado por la Guía Repsol de 2024.

Los clientes coinciden con la buena experiencia

Las reseñas del establecimiento también coinciden con la opinión de Migue. Algunos usuarios destacan que "el menú degustación es espectacular".

Otros destacan que la experiencia ha sido "excelente" y que el trato de los camareros es "muy bueno".

"No defraudó en absoluto", destaca otro de los comensales que han comido en el restaurante. En definitiva, el lugar consigue que los clientes salgan de allí con "ganas de volver" y recomendando a otras personas que lo visiten.