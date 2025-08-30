Martina, la niña que fue a un partido del Betis y conquistó a las cámaras: "Hace unos años, ver el fútbol sería más tranquilo"

El Betis se ha estrenado en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. Durante las próximas dos temporadas, esta será la sede del equipo verdiblanco.

El pasado viernes, el conjunto se disputó su primer partido contra el Deportivo Alavés, cita en la que no faltó Martina, una niña que ha conquistado a las cámaras de un programa de televisión.

Se trata de El día después, una producción emitida por Movistar Plus+. Su enfoque combina el análisis futbolístico con un tono desenfadado y narraciones centradas en las historias más curiosas de cada jornada.

Las cámaras de dicho programa captaron uno de los momentos más graciosos del encuentro. Durante el tiempo de juego, una niña llamada Martina puso a prueba la paciencia de sus padres.

En la grabación aparece cómo la pequeña -ataviada de los pies a la cabeza con los colores de su equipo- comienza a llorar, sonríe y le hace travesuras a sus progenitores una y otra vez.

"Seguramente, hace unos años, ver el fútbol sería algo más tranquilo", señala el narrador del programa con tono burlón.

Más de 2,5 millones de visualizaciones

Y es que durante las imágenes se ve cómo Martina hace aspavientos con las manos, toca las palmas, grita, anima a su equipo y abraza a sus padres. "Parece mentira que en un cuerpo tan pequeño y una cara tan angelical sea capaz de manifestarse hasta el mismísimo José Mourinho", afirma el locutor.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral. En menos de un día, la reproducción se ha hecho con más de dos millones y medio de visualizaciones. Además, ha conseguido comentarios de todo tipo.

Por una parte, están los usuarios que critican el hecho de que los padres hayan llevado a la menor a ver un partido de fútbol. "No es un lugar para llevar a una niña", afirman unos. Mientras que otros aseguran que "los de atrás no podrían ni ver" el juego.

"Envidia" por ser del Betis

Sin embargo, muchos de los comentarios celebran la actitud de los progenitores: "No hay nada más bonito que tus padres te lleven desde pequeño al campo".

También hay quienes afirman que la actitud de Martina durante la cita deportiva "ha sido épica" o que, a pesar de las críticas, lo que hay "es una niña disfrutando de la misma pasión que sus padres, el Betis".

En paralelo, hay otros perfiles que incluso afirman tener "envidia"."Soy del Barça, pero creo que ser del Betis tiene que ser una maravillosa sensación porque es sentimiento, pasión...", apunta uno de ellos.

Por otra parte, los padres de la pequeña -que comparten protagonismo durante el vídeo- también se han pronunciado en los comentarios de la publicación: "Mi niña hermosa. Y tanto que hemos ganado en la vida con mi terremoto. Te amamos muchísimo, princesa. Viva el Betis", compartió la madre.