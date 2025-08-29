Cuenta atrás para el final del ‘Cine de Verano Patio’ en Sevilla: Estas son las proyecciones que faltan a 10 días de su clausura

Imagen de archivo del 'Cine de Verano Patio' de la Diputación EP

El 'Cine de Verano Patio' de la Diputación de Sevilla encara sus últimos 10 días de programación antes de su clausura el próximo 7 de septiembre.

La clausura contará con la proyección 'Ellas en la ciudad', documental de Reyes Gallegos que recoge testimonios de mujeres de barrios periféricos de Sevilla levantados en los años 70. La sesión se completa con 'Plazes-24', del sevillano Pedro J. Canela.

La organización ha anunciado también un homenaje especial al actor Gene Hackman, fallecido recientemente, con la exhibición el sábado 6 de 'Arde Mississippi', de Alan Parker y coprotagonizada por Willem Dafoe.

El ciclo encara una recta final cargada de estrenos internacionales. Este viernes 29 llega la británica 'Mr. Burton', de Marc Evans, con Toby Jones y Harry Lawtey.

Un día después, el sábado 30, será el turno de 'Una quinta portuguesa', dirigida por Avelina Prat y protagonizada por el sevillano Manolo Solo junto a María de Medeiros.

El domingo 31 se proyectará la iraní 'Mi postre favorito', ganadora del premio de la crítica en el Festival de Berlín, que podrá verse en versión original subtitulada.

Proyecciones en el mes de septiembre

El mes de septiembre arrancará con nuevas propuestas. El lunes 1 se exhibirá 'Sirat'. 'Trance en el desierto', de Oliver Laxe, con Sergi López y Bruno Núñez.

El martes 2 llegará 'Volver a ti', de la danesa Jeanette Nordahl. El miércoles 3 se proyectará 'El cielo de los animales', dirigida por Santi Amodeo y protagonizada por Raúl Arévalo y Manolo Solo.

La sesión se abrirá con el cortometraje 'Camino Roya'. 'Un mapa de ida y vuelta', de Rocío Rodríguez Cruz.

El jueves 4 se verá 'Las tres amigas', del francés Emmanuel Mouret, mientras que el viernes 5 será el turno de la alemana 'Köln 75', de Ido Fluk, centrada en el legendario Concierto de Colonia de Keith Jarrett.

Ha reunido 22.000 espectadores desde su inauguración

Todas las proyecciones comienzan a las 22:00 horas, con apertura de puertas a las 21:15, momento en el que se activa también el servicio de ambigú. La Diputación destaca la “gran presencia del género documental y del cine español” en esta edición.

Desde su inauguración el pasado 25 de junio, el ‘Cine de Verano Patio’ ha reunido a 22.000 espectadores y prevé cerrar con un total de 75 sesiones, consolidándose como una de las citas culturales más seguidas del verano sevillano.