El comercio de Sevilla en el que comprar material escolar por el precio más asequible: "Hemos alucinado con lo grande que es"

Un bazar asiático situado en la avenida de Andalucía, frente al centro comercial Los Arcos, se ha convertido en una de las opciones más económicas para preparar la vuelta al cole en Sevilla. "Hemos alucinado con lo grande que es", ha comentado una visitante a la tienda.

Los niños de infantil y primaria regresan a las aulas el 10 de septiembre, mientras que los estudiantes de Secundaria y bachillerato lo harán cinco días después.

El comercio ofrece todo tipo de material escolar a precios "asequibles" y con una gran variedad de productos que ha llamado la atención en redes sociales.

En sus estanterías se encuentran cuadernos, agendas, fundas, lápices, rotuladores y mochilas de todos los tamaños. "Hay mochilas para todas las edades", cuenta Sonia, una mujer que se ha pasado por la tienda para comprar material escolar.

La sevillana ha publicado un vídeo a la red social TikTok, donde ha mostrado todo lo que ofrece la tienda. " Vaya locura, tienen de todo", explica Sonia.

Además, en la grabación ha comentado los productos de la tienda: "Más de cuatro calles de materiales escolares" o "tienen muy buena promoción".

Sonia también ha destacado la variedad de artículos disponibles: "Hay un millón de chuminadas que me gustan mucho".

La usuaria ha explicado que compró una mochila para su sobrino y confía en que "le va a encantar".

El vídeo no ha tardado en generar comentarios. Muchos seguidores han compartido su entusiasmo con frases como: "Tenemos que ir para preparar la vuelta al cole", "Cuántas cosas tienen", "me encanta esa tienda".

Otros, en cambio, han expresado opiniones negativas: "Mejor ir a la papelería del barrio que a esos sitios" o "hay sitios más baratos y muchos mejores".

Material escolar gratuito para las familias vulnerables

El Ayuntamiento de Sevilla ha lanzado el programa 'Equípate', que ofrece a las personas en situación de vulnerabilidad de la capital material escolar gratuito.

Las familias que quieran solicitarlo tendrán de plazo hasta el próximo 5 de septiembre, pocos días antes del inicio del curso escolar.

"Queremos que ningún niño sevillano comience las clases sin el material necesario para su aprendizaje", explicó el delegado de Barrio y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García.

Esta medida ofrece la entrega de 5.000 lotes completos, que incluyen una mochila y suministros básicos como cuadernos, folios , lápices, bolígrafos, gomas, sacapuntas, estuches de colores, ceras, tijeras y pegamento.