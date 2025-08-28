La casa más cara de Sevilla: un palacete oculto en el corazón de la ciudad por 8 millones de euros

Un palacete del siglo XVII en plena Judería se ha convertido en la casa en venta más cara de Sevilla. El precio de salida alcanza los 8 millones de euros, con un coste 4.638 euros por metro cuadrado.

La vivienda está en venta en el portal Idealista, y ofrece 1.725 metros construidos y 600 de terrazas, distribuidos en cuatro plantas alrededor de tres patios que incluyen piscina y jardines.

El propietario de la vivienda explica que la fachada de 65 metros dota a la Casa Palacio de "una luminosidad única".

Desde la terraza superior, la casa ofrece una panorámica de 360 grados de la ciudad, con la Giralda como protagonista.

La vivienda reúne más de 10 salones, 14 dormitorios, 10 baños, dos cocinas, bodega, capilla, parking para varios vehículos, trasteros y un ascensor que conecta todas las plantas.

El inmueble representa un "claro ejemplo del esplendor del siglo de Oro sevillano", describe así Idealista en el anuncio.

Una vivienda con elementos renacentistas y barrocos

En sus estancias conviven elementos renacentistas, mudéjares, barrocos, románticos e historicistas.

La entrada al patio principal, con mosaicos árabes y columnas de mármol de Carrara, conserva la reja original y una fuente que "aporta frescura". Este espacio con soportales se rodea de una galería abierta con bóvedas decoradas con escudos barrocos.

"Los patios marcan la vida interior de la casa", señala Idealista. El primero, con fuente y jardín urbano.

El segundo, con buganvillas, jazmín azul, piscina y terraza; y el tercero, de menor tamaño, situado en la planta alta. La luz natural que hay en ellos "garantiza estancias amplias y tranquilas".

"Joya patrimonial"

La escalera de mármol con azulejos del ceramista Manuel Arellano, del siglo XIX, constituye "otra joya patrimonial". Los techos y los suelos hidráulicos "refuerzan la singularidad del inmueble"

Durante el siglo XX se añadieron dos plantas más. En 2014 los actuales propietarios emprendieron una rehabilitación integral para conservar el patrimonio y mejorar la eficiencia energética.

Se instalaron placas solares, aislamientos modernos y una galería de madera de iroko que replica la original.

La cuarta planta acoge una terraza y un mirador con vistas "privilegiadas". Según los agentes inmobiliarios, "el inmueble puede adaptarse tanto como residencia privada como en formato turístico, con capacidad de más de 20 habitaciones sin ampliaciones".

De esta forma, esta Casa Palacio es actualmente la vivienda en venta más cara en el portal Idealista.