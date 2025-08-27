Una madre de Sevilla con dos hijas de 7 y 13 años sobre el inicio del curso escolar: "Necesito una paga doble"

La vuelta al cole en Sevilla no solo supone el regreso a las aulas, también se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para muchas familias.

Cada mes de septiembre, los gastos en libros de texto, material escolar, uniformes y actividades extraescolares se concentran en unas pocas semanas que desequilibran cualquier presupuesto doméstico.

"Necesito una paga doble para afrontar septiembre", confiesa María del Carmen, madre sevillana de dos hijas de 7 y 13 años que estudian en un colegio público de la ciudad.

Sus palabras reflejan lo que viven miles de hogares andaluces: la cuesta de septiembre no se mide ya en el fin de las vacaciones, sino en el precio que tiene garantizar la educación de los hijos.

Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto medio de una familia andaluza en el inicio del curso escolar oscila entre 400 y 500 euros por hijo en un centro público, cantidad que puede elevarse a 490 en los concertados y superar los 1.000 en los privados.

Para esta sevillana con dos niñas en etapas distintas —primaria y secundaria—, el desembolso de septiembre roza los mil euros.

"Entre mochilas nuevas, zapatillas deportivas, estuches, libretas y algún capricho de las niñas, la suma es inasumible de golpe", explica. A eso se añaden los gastos menos visibles, como la cuota del AMPA o el seguro escolar, que se acumulan en el mismo mes.

Libros gratuitos

En Andalucía existe un sistema de préstamo de libros de texto en los centros públicos, pero las familias denuncian que no cubre todas las necesidades.

En secundaria, muchos cursos exigen cuadernillos de trabajo o material complementario que las familias tienen que costear aparte. "Aunque los libros los cede el colegio, yo acabo gastando más de 100 euros en material adicional para la mayor", señala esta madre sevillana.

La pequeña, de 7 años, requiere menos inversión en manuales, pero sí en material básico y ropa deportiva para Educación Física. “Al final, sumando las dos, septiembre es como pagar otra Navidad, pero sin regalos”, ironiza María del Carmen.

La factura escolar depende en gran medida del colegio elegido. En los centros privados, las matrículas y cuotas mensuales elevan la cifra hasta duplicar la de un colegio público.

En los concertados, aunque los libros son gratuitos, las cuotas voluntarias y los uniformes también encarecen el inicio de curso. En todos los casos, septiembre es el mes más difícil de cuadrar.

En Sevilla, donde el precio medio anual de la educación se sitúa en torno a los 1.776 euros por alumno, según la OCU, la vuelta al cole es una prueba de resistencia económica para muchas familias trabajadoras.