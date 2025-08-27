El hotel más caro para hospedarte en Sevilla el último fin de semana de agosto: más de 500 euros la noche

El hotel Alfonso XIII es el alojamiento más caro de Sevilla durante el último fin de semana de agosto. El establecimiento cuenta con un precio de 545 euros la noche en su opción más barata y básica si se reserva por la plataforma Booking. En su página web, ofrecen la misma habitación por 495 euros.

La alternativa más lujosa sube hasta los 1.064 euros del sábado al domingo e incluye una suite deluxe con desayuno.

Los clientes destacan la experiencia que ofrece este hotel histórico de la ciudad. En dicho portal de búsqueda, donde mantiene una valoración de 9,1 sobre 10, los comentarios lo describen como "un emblema de Sevilla".

Otros usuarios señalan que "los servicios son excepcionales", que "el lugar es hermosísimo" y que "todo lo que necesitas está a tu alcance". Algunos huéspedes resumen su estancia como "fabulosa".

Este enclave de la ciudad ha alojado a personalidades de todo tipo. Desde influencers que lo eligen para descansar durante la Feria de Abril hasta otras caras como la reina Máxima de Holanda o doña Sofía.

Todas estas visitas son la muestra de que el Hotel Alfonso XIII se ha convertido en un rasgo característico de la capital andaluza.

El segundo establecimiento más caro de la ciudad es el hotel Mercer, también de cinco estrellas, con un precio de 350 euros por noche su opción más sencilla. Su alternativa más cara tiene un coste de 947 euros, ofreciendo una suite y desayuno incluido.

Este hotel tiene una valoración de 9,3 en la misma plataforma de búsqueda de alojamientos y algunos usuarios opinan que es "un lugar increíble a todos los niveles".

El más caro alcanza los 1.718 euros la noche

Sin embargo, el alojamiento más costoso de Sevilla, en la misma plataforma, es un ático con piscina en el casco histórico que alcanza los 1.718 euros la noche, muy por encima de los precios hoteleros.

En el extremo opuesto, el Hotel Patio de las Cruces, de una estrella y con una valoración de 7,9, aparece como la opción más económica para esas fechas, con un precio de 44 euros por noche en Booking.

La diferencia entre los precios muestra la diversidad de la oferta de alojamientos en la capital andaluza. La ciudad combina estancias de lujo que se sitúan entre las más caras con otras opciones como hoteles, de mayor o menor prestigio, o los apartamentos turísticos.

Pese a las altas temperaturas de este verano, Sevilla despierta el interés de los turistas para conocer la ciudad. Con propuestas que oscilan entre los 40 y los 1.718 euros por noche, la ciudad se adapta a distintos perfiles de viajeros, desde quienes buscan lujo hasta quienes prefieren un alojamiento económico.