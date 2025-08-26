Un sevillano habla sin rodeos sobre el aumento "descarado" del precio del café: "Me han llegado a cobrar 2,10 euros"

Aunque la variación de precios de productos entre zonas céntricas y periféricas es algo habitual, en Sevilla cada vez son más los que alzan la voz contra lo que consideran precios abusivos del café.

La bebida más consumida en bares y cafeterías no escapa a la inflación y, según denuncian los propios vecinos, su precio ha subido de manera "descarada" en los últimos meses.

Luis Muñoz, trabajador en la Avenida de la Constitución, lo tiene claro: "Trabajo en el centro y en el bar de debajo de mi oficina me han llegado a cobrar el café por 2,10 euros".

La situación, cuenta, ha cambiado en apenas unos meses. "Llevo dos años trabajando en el mismo lugar y pidiendo el café para llevar en la misma cafetería. Cuando empecé, el café costaba 1,50 €, que aunque me parecía caro, podía entenderlo por la ubicación. Pero desde Semana Santa están cobrando el café a 2 euros".

Durante esos días festivos llegó incluso a pagar más: "El mismo vaso de café que una semana antes costaba 1,80 euros, me lo cobraron a 2,10".

Este sevillano explica que han ido subiendo el precio poco a poco, pero que lo de los últimos meses "ha sido descarado". "He dejado de tomar café ahí, no puedo gastarme todos los días 2 euros en un vaso pequeño para llevar".

El café, cada vez más caro

El caso de Luis no es aislado. En los últimos cinco años, el precio medio del café ha subido en prácticamente todos los establecimientos de la ciudad.

En los barrios periféricos, donde en 2020 rondaba el euro o euro con diez, ahora lo habitual es pagar entre 1,20 y 1,30 euros. En el centro histórico o en zonas turísticas, sin embargo, no es difícil encontrar precios que superan los 2 euros.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las bebidas calientes como el café acumulan una subida de casi un 15 por ciento desde 2021.

Asociaciones de consumidores como FACUA Sevilla recuerdan que el café es un producto especialmente sensible a las fluctuaciones del mercado internacional y al encarecimiento de la energía, factores que acaban repercutiendo en la hostelería.

Una tendencia nacional

Sin embargo, España entera vive una situación similar. La OCU advierte de que el precio del café en hostelería se está acercando al de otras capitales europeas.

En ciudades como París o Roma, el café ronda los 2,50 o 3 euros, mientras que en Madrid o Barcelona ya es habitual pagar 2 euros en determinadas zonas.

En Sevilla, donde el café siempre fue una de las consumiciones más asequibles, la tendencia preocupa a los clientes más fieles de bares y cafeterías de barrio.

"Tomarse un café es un gesto diario, casi una costumbre social. Pero cuando empieza a costar lo mismo que una tapa, uno se lo piensa dos veces", apunta Luis.