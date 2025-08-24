Paga 130 euros en un restaurante recomendado por la Guía Repsol en Cádiz y no se corta: "Se puede ser pobre e ir"

Un comensal ha compartido en redes sociales su experiencia en Contraseña, un restaurante en el centro de Cádiz recomendado por la Guía Repsol, donde pagó 130 euros: "Se puede ser pobre e ir".

"Es la primera vez en nuestra vida en un restaurante de este estilo", contó en su vídeo de TikTok antes de entrar en el establecimiento.

A pesar del precio, el cliente dejó claro que la visita mereció la pena: "Es más caro de lo normal, pero para algo trabajamos", explica.

La pareja salió satisfecha de la experiencia gastronómica y confesaron al salir que estaban "llenísimos".

Durante la comida, los clientes probaron algunos de los platos más representativos de la carta del restaurante Contraseña en Cádiz.

Restaurante con estrella Michelin

Su propietario, Léon Griffioen, es un chef holandés que cuenta con una estrella Michelin en su otro restaurante 'Código de Barra'.

Entre los platos que degustaron, se encuentran 'Nuestra aceituna', 'Langostinos al ajillo urium', 'Brioche tostado con yema curada y sardinas marinadas' o la 'Tortillita de camarones con salsa brava', además del postre, que fue una 'Torrija de nata con helado de tomillo'.

El restaurante 'Contraseña' se encuentra en el número 33 de la Calle San Francisco, en Cádiz, y ofrece "un menú degustación innovador y vinos servidos en un exclusivo restaurante con terraza".

El vídeo de la visita al restaurante gaditano despertó comentarios diversos. "Me encantó, pero la torrija me marcó", afirma uno de los usuarios.

Otro defendió las costumbres locales: "Yo me quedo con nuestros bares de Cádiz de siempre". También hubo quien respaldó al establecimiento: "Este restaurante tiene muy buenas críticas".

Importancia de la Guía Repsol

La Guía Repsol, en sus inicios, se centraba en rutas y viajes por carretera, pero con el tiempo se ha convertido en un referente gastronómico.

Hoy en día es conocida por otorgar los Soles Repsol, el máximo reconocimiento a los mejores restaurantes de España.

El sistema de distinciones incluye los Soles Repsol, los Soletes Repsol, que destacan locales más informales y accesibles, y las recomendaciones para aquellos establecimientos que, sin llegar a tener Sol, ofrecen una experiencia destacada.

Los inspectores de la guía valoran aspectos como la calidad del producto, la creatividad culinaria, el compromiso con el producto local y el servicio al cliente.