Un gaditano va a un supermercado en Holanda y alucina con lo que ve: "Esto no le va a gustar a mis valencianos"

Un gaditano en Holanda ha revolucionado las redes sociales tras grabar su visita a un supermercado Lidl, encontrarse con que era la semana española y sorprenderse con alguno de los productos: "Esto no le va a gustar a mis valencianos", en referencia a una paella andaluza.

"Llevo mucho tiempo sin venir al Lidl en Holanda y justo es la semana española", explica al iniciar el video.

Desde ese momento, su reacción a los productos se convierte en una mezcla de asombro y humor. "Esto es una fantasía", comenta al observar las estanterías llenas de comida española reinterpretada por los holandeses.

Uno de los momentos más comentados del vídeo llega cuando el gaditano se detiene frente a un producto que llama su atención. "¿Tú crees que un holandés entiende lo que es un pollo 'preñao'?", comenta con humor.

A pocos metros, encuentra una zona en la que hay "tortillas de todos los colores" y otro apartado donde se encuentran los quesos. "Tabla de quesos, mira que arte tienen", señala.

La mayor sorpresa llega al ver un producto que está denominado como "paella andaluza". El autor del vídeo reconoce que no "conocía este producto" y que no lo va a coger "por respeto a los valencianos".

"Yo cojo mi gazpacho que me gusta mucho"

A pesar de las rarezas gastronómicas, también encuentra productos que le entusiasman. "Yo cojo mi gazpacho, esto me gusta mucho", asegura mientras guarda varios envases en su cesta.

El vídeo se viralizó y generó varios comentarios de otros usuarios en TikTok. Muchos se sienten identificados con la emoción de encontrar productos españoles en el extranjero, aunque algunos reconocen no conocer ciertos alimentos.

"Hay cosas que no había visto en la vida", comenta uno de ellos. "Hay productos españoles que no conocíamos ni los españoles", dice otro de los que han comentado el vídeo.

El gazpacho también llamó la atención de las personas que han compartido el vídeo: "La alegría que me entra cuando veo el gazpacho" o "Cuando estás fuera y ves esto es una ilusión", afirman.