La mejor playa de Huelva para veranear según National Geographic: "Es la más popular" y un tsunami dejó huella.

La prestigiosa revista de viajes, National Geographic, lo tiene claro. La mejor playa de Huelva para veranear es Matalascañas, en Almonte. Esta es "la más popular" por su famoso tapón, elemento que recuerda que aquí hubo un tsunami.

Aunque la eterna ola de calor que ha acompañado al país durante más de dos semanas ha dado un respiro y el fin del verano cada vez está más cerca, son muchos los sevillanos que siguen aprovechando las vacaciones y fines de semana para escaparse a una playa cercana.

A la hora de elegir destino, siempre hay algunas zonas costeras de lo más clásicas. Una de ellas es Matalascañas. Esta playa onubense es el sitio preferido de muchos veraneantes.

Y no es para menos. Su agua cristalina proveniente del Atlántico y su arena fina la convierten en uno de los mejores arenales de la costa andaluza. Pero esto no es todo. El ambiente que se respira en ella invita a descansar tumbado en una hamaca o toalla, lo mismo da.

La fama de esta playa ha hecho que una de las revistas de viajes más famosas del mundo se fije en ella. National Geographic ha hablado. "Famosa por su pintoresco 'tapón', son muchos los sevillanos que la han adoptado como la playa de la capital andaluza", ha destacado.

La verdad del famoso tapón

Y es que, junto a otras zonas de costa como Punta Umbría, Islantilla o La Antilla, compone la lista de los sitios que enamoran a los vecinos de la capital hispalense cada verano.

El tapón al que hace mención la revista es uno de los emblemas de esta playa. En realidad, esta estructura es uno de los restos de la Torre de la Higuera, una fortificación que se vino abajo durante el tsunami provocado por el terremoto de Lisboa de 1755.

Aunque ya han pasado casi tres siglos, la realidad es que este elemento es el protagonista de infinidad de fotos cada verano. No hay persona que visite la playa de Matalascañas y no inmortalice su momento con el famoso tapón como telón de fondo.

Si por algo se caracterizan las playas de Huelva es por su extensión. Al contrario que en otras zonas de la comunidad andaluza, la onubense no es conocida por albergar pequeñas calas, sino todo lo contrario.

Otras playas

A este rasgo también hace referencia National Geographic: "Dada su enorme extensión, es una y varias. En su tramo más urbano, junto al faro, se trata de una playa familiar de ambiente dominguero; pero conforme se aleja uno hacia el sur, aparecen los paisajes más naturales", señala.

La revista no habla únicamente de Matalascañas, sino que también menciona otras playas que nada tienen que envidiarle. La de Mazagón, Islantilla o el Asperillo son otros de los arenales que destaca.

De esta última, resalta el aire salvaje que la caracteriza. Al contrario que la mayoría de playas onubenses, esta discurre por medio del paisaje del Monumento Natural Acantilado del Asperillo —que le da nombre— y sirve de antesala al Parque Natural de Doñana.

Se elija la opción que se elija, la realidad es que visitar la costa onubense siempre es un acierto. Los enclaves que habitan en ella, la gastronomía que se despacha y la carisma de sus vecinos consagran a la provincia como una de las mejores para disfrutar del verano.