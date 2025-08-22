Ni Cádiz ni Huelva, esta es la mejor ciudad de Andalucía para criar hijos: “Tiene niveles muy bajos de criminalidad”

Sevilla ha sido reconocida como la mejor ciudad para criar hijos en España en 2025, según un estudio de la plataforma de psicología online Unobravo. La capital andaluza destaca por su bajo índice de criminalidad.

El coste asequible de las guarderías y la calidad de su sistema sanitario son otros factores que convierten a la hispalense en el lugar ideal para formar una familia y reducir el estrés parental.

Córdoba también aparece entre los primeros puestos del ranking gracias al cuidado infantil más barato del país y a su seguridad.

Ambas capitales andaluzas superan a Cádiz y Huelva, que no entran en el listado de las mejores ciudades para criar hijos en España.

En el lado opuesto, L'Hospitalet de Llobregat, Almería y Badalona se identifican como los lugares más estresantes para madres y padres.

El informe sitúa a Sevilla como la mejor ciudad para criar hijos gracias a un equilibrio entre calidad de vida, seguridad y acceso a servicios públicos.

Coste del cuidado infantil "muy por debajo de otras ciudades"

El coste mensual del cuidado infantil es de 333 euros, "muy por debajo de ciudades como Madrid, donde asciende a 577 euros". Además, el acceso a colegios públicos y el nivel de criminalidad relativamente bajo aportan tranquilidad a las familias.

"Cuando falta la seguridad básica, el apoyo o el espacio para desconectar, se activa un estado de hipervigilancia en muchos padres. Con el tiempo, esto puede provocar agotamiento mental y físico, afectar la relación con los hijos e incluso aumentar el riesgo de ansiedad o depresión", advierte el director clínico de Unobravo, Francisco Rivera Rufete.

En verano aumenta el estrés parental

El estudio de Unobravo señala que "el 68% de los psicólogos coincide en que el estrés parental aumenta durante los meses de verano".

"El cierre de guarderías y la falta de conciliación laboral elevan la carga emocional de los padres, lo que repercute en la salud mental familiar", explican.

Los expertos recomiendan mantener rutinas realistas, reservar momentos de descanso, evitar el perfeccionismo y hablar abiertamente de las emociones con los hijos.

Además, subrayan la importancia de la terapia psicológica para las familias que carecen de redes de apoyo.

Según el estudio, el pódium del ranking de las mejores ciudades para criar hijos en España lo completarían Madrid y Córdoba, por lo que elegir Sevilla es una de las mejores decisiones.