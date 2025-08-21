Va a este sitio de moda en Sevilla de barbacoa coreana y paga 88€ para dos personas: "Merece muchísimo la pena"

Ir de barbacoa es uno de los planes más habituales en Corea del Sur, y ahora los sevillanos pueden disfrutar de esa misma experiencia sin necesidad de subirse a un avión de quince horas.

El restaurante OPPA Bbq, situado en el número 20 de la avenida José María Javierre, se ha convertido en uno de los lugares de moda de la ciudad.

Allí es posible probar una de las costumbres más populares de la gastronomía coreana: cocinar la carne en la propia mesa mientras se comparte con amigos o en pareja.

En muy poco tiempo, este local ha logrado consolidarse como un referente para los amantes de la cocina asiática. Pero no solo quienes ya conocen la gastronomía coreana lo visitan: también atrae a clientes que nunca habían probado este tipo de sabores y que buscan una experiencia original en Sevilla.

Una de las recomendaciones que más eco ha tenido es la de la influencer @evaavilauriel, que ha compartido en sus redes sociales su visita a OPPA Bbq.

Calidad-precio

En su reseña, destacó especialmente la relación calidad-precio, ya que el menú degustación cuesta 42 euros para dos personas, una cantidad muy asequible teniendo en cuenta la variedad y la calidad de los platos que incluye.

La creadora de contenido también señaló que, para quienes quieran dar un paso más, existe un menú especial wagyu, con un precio de 88 euros para dos personas.

Según sus palabras, aunque suponga el doble de gasto, "merece muchísimo la pena" porque la carne wagyu aporta una experiencia gastronómica única.

La bebida también juega un papel importante en la experiencia. En OPPA Bbq los clientes pueden elegir entre una amplia gama de refrescos con sabores poco comunes en España, como el de sandía, que fue uno de los favoritos de la influencer.

Además, se puede degustar una bebida muy típica en Corea durante las barbacoas: un cóctel elaborado a base de cerveza y soju, un licor tradicional coreano hecho con arroz.

Uno de los aspectos que más llama la atención de este restaurante es que no solo ofrece una propuesta gastronómica, sino también un concepto de ocio completo.

"Es una experiencia muy divertida tanto para ir en pareja como para ir con amigos, porque vas cocinando la carne a tu gusto", explicó Eva Avila en su reseña.

Inmersión en la cultura

El hecho de que cada comensal pueda preparar la carne a su punto preferido convierte la comida en un plan interactivo que va más allá de sentarse a la mesa.

Como complemento, OPPA Bbq permite a sus clientes disfrazarse con trajes tradicionales coreanos, el hanbok, o incluso con el icónico uniforme de la serie El juego del calamar, lo que añade un toque lúdico y diferenciador a la visita.

La valoración final de la influencer fue contundente: "Yo a este sitio le doy un 10 tanto por el sabor de sus platos como por la experiencia coreana que dan". Y no es la única en opinar así, pues cada vez son más los sevillanos que recomiendan el lugar como una de las propuestas gastronómicas más originales de la ciudad.

Con un ambiente que mezcla autenticidad, diversión y buena comida, OPPA Bbq se ha consolidado como un plan perfecto para quienes buscan algo diferente en Sevilla.