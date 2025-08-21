Ni El Puerto ni Rota, el pueblo de Cádiz con una venta que recomienda la Guía Repsol: "No te arrepentirás de parar"

La venta de Cádiz de más de 100 años de antigüedad que tiene un 'Solete' de la Guía Repsol Venta Pinto Sevilla

Si por algo destaca la provincia de Cádiz es, además de por sus espectaculares playas, por la gastronomía que ofrece. El sur del sur de España brinda manjares para todos los gustos y momentos del día, y Venta Pinto es un lugar en el que acertar el cien por cien de los momentos.

El atún de almadraba y los langostinos de Sanlúcar son algunos de los tesoros marinos que regala la costa gaditana. Pero Cádiz tampoco se olvida de los fanáticos de la carne, y es que en la provincia se despachan algunas de las mejores de Andalucía.

Por todos estos motivos, a nadie le sorprende que la Guía Repsol, uno de los itinerarios turísticos más importantes del país, haya galardonado con uno de sus 'Soletes' a una antigua venta de carretera gaditana que, a simple vista, podría pasar desapercibida.

Situada a los pies de Vejer de la Frontera, un pueblo muy demandado por turistas con casas encaladas y calles estrechas y empedradas, se encuentra la Venta Pinto.

Este establecimiento con más de un siglo de antigüedad es el lugar de paso de miles de visitantes amantes de la buena comida que cada verano visitan las playas de Zahara de los Atunes.

Cristina, gerente del establecimiento, es la cuarta generación al mando de esta joya gastronómica situada en la Barca de Vejer. Aunque su padre, Manuel Pinto, reformó el establecimiento y le dio una imagen más sofisticada, el lugar sigue conservando su esencia de venta de carretera.

Un 'Solete' de la Guía Repsol

Tosta de atún rojo Venta Pinto Sevilla

Por su cercanía a la costa, el atún rojo es uno de los ingredientes esenciales en su menú. Actualmente, ofrecen una gran variedad de platos con este manjar como protagonista, aunque destacan las famosas hamburguesas de atún de almadraba.

Venta Pinto no se limita solo a los productos marinos. Su cocina también sirve platos con carne de la zona como el burrito de lomo en manteca y el rabo de toro.

Por todo esto, no es de extrañar que se formen largas colas a las puertas del establecimiento en las horas puntas. Sin embargo, la espera no suele prolongarse más de 15 minutos.

En 2022, la Venta Pinto fue condecorada con uno de los mayores distintivos gastronómicos: un 'Solete' de la emblemática Guía Repsol. En 2024, el restaurante Cuatro Estaciones, también de Vejer de la Frontera, recibió el mismo reconocimiento.

Cristina, en conversación con EL ESPAÑOL, comentó que estaba "muy contenta por su amigo Alberto" y que "ella sabe la alegría que debe estar sintiendo ahora mismo".

Los reyes de la manteca de lomo

Desde que Juan Pinto adquiriese la venta de carretera, esta es conocida por el lomo en manteca. Se trata del ingrediente estrella que está presente en muchos de sus platos.

Muchos clientes eligen esta manteca para acompañar a sus desayunos -famosos en toda la Barca por el tamaño de las tostadas-, pero también hay quien se decantan por degustar las croquetas de manteca de lomo o el burrito.