Este es el chiringuito de moda en el que celebró su cumpleaños Jessica Bueno: "Repetiré cada vez que pueda"

Jessica Bueno acaba de cumplir 35 años y lo ha hecho rodeada de su círculo cercano y en uno de los chiringuitos de moda de este año.

Se trata de Calasanta Beach, un nuevo restaurante que abrió hace pocos meses en la playa de Las Tres Piedras, en Chipiona. Desde su inauguración no ha dejado de recibir reseñas positivas. "Repetiré cada vez que pueda", publicó una de las usuarias en un portal de internet.

Jessica Bueno fue una de las caras más presentes en la televisión cuando se dio a conocer su romance con el hijo mayor de la cantante Isabel Pantoja, Kiko Rivera, después de que ambos se conocieran en el concurso de Supervivientes.

Su historia de amor duró alrededor de dos años y fruto de ella nació Francisco, el hijo primogénito de la pareja.

Sin embargo, el idilio llegó a su fin y ambos tomaron caminos separados. A Jessica se la ha visto por varios programas televisivos de Mediaset. Fue concursante del Supervivientes 2011 y de Gran Hermano VIP 8.

En la casa más famosa de Guadalix de la Sierra se enamoró del cantante Luitingo. Después de varios meses de relación y alguna que otra polémica, los dos sevillanos decidieron coger rumbos diferentes y poner fin a su amor.

Caras de Sálvame

No obstante, por la vida de Bueno han pasado otros rostros conocidos como el futbolista Jota Peleteiro, con el que tiene dos hijos, Jota Jr. y Alejandro, de 8 y 4 años respectivamente.

Historias de amor a parte, Jessica Bueno ha celebrado sus 35 veranos como más le gusta. Calasanta Beach fue el lugar elegido por la modelo para soplar las velas.

Junto a un gran grupo de amigos entre los que se encontraba José Antonio León, una de las caras más conocidas de Sálvame, la sevillana pasó uno de los días más especiales del verano.

"Celebrar la vida nunca ha tenido tanto sentido. Gracias a todos los que me acompañasteis en un cumpleaños tan especial", compartió Jessica a través de sus redes sociales.

Además, añadió que "cumplir 35 años significa mirar atrás con orgullo por todo lo superado, y mirar hacia adelante con fuerza, optimismo y el corazón lleno".

Más sobre Calasanta

Calasanta Beach es uno de los clubs de playa ganadores de la costa gaditana de este verano. Con una estética mediterránea, se ha consagrado como uno de los chiringuitos de moda de Chipiona.

Su carta está compuesta por una larga lista de manjares que combinan las recetas de toda la vida con un toque más sofisticado e innovador.

Ejemplo de ello es la ensaladilla con tartar de atún rojo y piparras o las croquetas de serranito. Además, entre las opciones que ofrece el equipo de Calasanta Beach también destacan los arroces.

Los hay de todo tipo y para todos los gustos. Desde arroz negro hasta el pollo de corral con foie y boletus pasando por el acompañado con presa ibérica y jamón de bellotas.

Los cócteles son otros de los atractivos de este establecimiento. Ofrece una larga lista de alternativas que son perfectas para acompañar una de las increíbles puestas de sol que regala este enclave gaditano.

El cumpleaños de Jessica Bueno parece que no solo significa celebración, sino que también huele a despedida.

Y es que la sevillana se embarcará en una nueva aventura en Honduras, prueba de ello es que la tarta de cumpleaños con la que sopló las velas estaba decorada con el logo del famoso programa.