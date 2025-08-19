Una estadounidense que vive en Sevilla habla sin tapujos sobre su país: "Aún hay racismo con los hispanohablantes"

Estados Unidos está en el punto de mira. Desde que el presidente Donald Trump volviera a la Casa Blanca, no ha dejado de dar titulares. Sin embargo, hay quien también menciona el país norteamericano para denunciar.

Sophie Gray lleva años viviendo en Sevilla. Esta extranjera ha hecho su vida en la hispalense. Su novio es andaluz y ella tiene más acento de la tierra que muchos de los habitantes de la provincia.

En una entrevista de televisión para el canal La Sexta y posteriormente compartida a través de las redes sociales, Sophie habla sin tapujos sobre "el racismo que hay en Estados Unidos hacia los hispanohablantes".

Thais Villas le preguntó a Sophie, qué es lo que saben realmente los estadounidenses de los españoles y si creían que aún eran parte de México.

"Es algo que me apena muchísimo. Todos no somos unos ignorantes, pero sí que hay un poco de racismo en Estados Unidos cuando sale un acento hispanohablante", afirma la entrevistada en el programa.

"Estereotipo estadounidense"

La americana proseguía diciendo que "cuando hablas en inglés hay racismo", sin embargo, defiende cuál es la opinión de la mayoría de los habitantes del país que gobierna Donald Trump.

Atendiendo a lo que dice Sophie, la figura del español a ojos de los extranjeros se caracteriza por ser "romántica". "Se ve como un don Juan, un romántico, que hace todo de manera apasionante", destaca.

La entrevista capitaneada por la mítica Villas, toma un camino diferente. La situación política actual toma protagonismo y Sophie no duda en mojarse y hablar del tema.

Según esta norteamericana afincada en Sevilla, "hay un estereotipo del estadounidense".

Aunque tacha al nacionalismo de su país como "super fuerte", también destaca que "todo lo que está pasando es una locura" y defiende que "hay cosas del resto del mundo que también le interesa a la gente".

Destaca la amabilidad

España disfruta de una forma de vida peculiar. No solo la gastronomía y el clima del país destacan, sino que también lo hace el comportamiento de su gente.

Esto mismo es algo que Sophie trasladaría a su país. "Aquí tus vecinos son como familia", celebra. "Me encanta lo amable que son los españoles", recalca. Además lo compara con "el individualismo" de Estados Unidos.

Además, subraya qué otras cosas "debería adoptar" Estados Unidos. Las armas de fuego y la sanidad pública componen la lista. Sophie señala la importancia de que su país natal imite a España en el tratamiento de estas dos cuestiones.

Sophie se ha hecho conocida en redes sociales por mostrar cómo es la vida de una estadounidense en Sevilla. Su estancia en la provincia ha hecho que el español de esta chica se perfeccione.

Acento llamativo

No obstante, hay algo en su forma de hablar que no pasa en absoluto desapercibido. Se trata de su acento. Su peculiar forma de hablar ha llamado la atención a los usuarios que han visto el vídeo y los comentarios no han tardado en aflorar.

"Sophie, no nos engañas, tú eres de Camas" o "ella es de Washington D.B., Don Benito", haciendo referencia a un pueblo de Extremadura.

Sophie ha adquirido popularidad a lo largo de los años. Su forma de mostrar Sevilla y el desparpajo y carisma ante la cámara del móvil son los responsables de que la estadounidense haya conseguido crear una increíble comunidad de seguidores.