La chaqueta de Zara que promete ser la sensación de este otoño en Sevilla: con efecto de ante y por solo 30 euros

Aunque las temperaturas apenas acaban de comenzar a descender de forma momentánea en Sevilla, las líneas de ropa ya se preparan para vestir el otoño en la ciudad. Zara, fiel a su clientela, ya ha publicado en su web la chaqueta que será la sensación de la temporada de entretiempo.

Se trata de una cazadora de cuello solapa, manga larga y corte a la cadera disponible en tres colores de la gama tierra: tostado, kaki y crudo.

La prenda también cuenta con bolsillos delanteros de plastrón con solapa y cierre frontal con botones, lo que la convierte en una pieza práctica y fácil de combinar en el día a día.

La chaqueta de efecto ante se presenta como una de esas prendas versátiles que encajan tanto en un look casual de oficina como en una salida de fin de semana.

Gracias a su textura suave y a la sobriedad de sus tonos, combina a la perfección con básicos de armario como unos vaqueros rectos, una camisa blanca o unas botas de caña media, tres imprescindibles que nunca fallan cuando llega el otoño.

Además de su diseño atemporal, el precio es uno de sus grandes atractivos. Con un coste de 29,90 euros, se convierte en una opción asequible para quienes buscan renovar su armario sin realizar un gran desembolso.

Tendencias

En un momento en el que las tendencias giran hacia prendas funcionales, de larga duración y fáciles de llevar, esta chaqueta cumple con todas esas expectativas.

Las chaquetas de efecto ante son, precisamente, una de las tendencias más destacadas de esta temporada. En pasarelas y colecciones de grandes firmas, los tejidos que evocan la piel vuelta han regresado con fuerza.

En Sevilla, donde el otoño se vive con temperaturas suaves durante buena parte de octubre y noviembre, esta prenda se perfila como la opción ideal para aportar calidez sin necesidad de recurrir todavía a abrigos más pesados.

Las expertas en moda señalan que los tonos tierra —como el tostado, el arena o el kaki— son la paleta estrella del otoño 2025. Se trata de colores que transmiten naturalidad, sencillez y que resultan muy favorecedores para la mayoría de las pieles.

Además, estos tonos permiten jugar con contrastes interesantes: por ejemplo, la chaqueta kaki queda perfecta con pantalones negros y zapatillas blancas; la versión en tostado realza los looks denim; y el color crudo aporta un aire más luminoso y elegante, ideal para la media estación.

Otro de los puntos fuertes de esta cazadora es su ligereza, algo muy valorado en Sevilla, donde los cambios de temperatura entre la mañana y la noche son frecuentes en estas fechas.

Basta con llevarla sobre un vestido midi con botines para lograr un conjunto femenino y actual, o añadirla a un look de pantalón fluido y camiseta básica para conseguir un aire más urbano.