El torneo sevillano donde jugaron Rafa Nadal y Carlos Alcaraz reunirá a tres top-100 y a un medallista olímpico

La Copa Sevilla de tenis, un torneo ATP Challenger, ha reunido a lo largo de sus años a tenistas como Rafael Nadal, Carlos Alcaraz o Álex Corretja y, en esta ocasión, recibe a tres jugadores del top-100 mundial y a un medallista olímpico.

La edición número 62 del trofeo se celebra en las instalaciones del Real Club de Tenis Betis, ubicada cerca de la estación de San Bernardo, y tendrá lugar del 1 al 6 de septiembre.

El evento ha anunciado la lista provisional de participantes. A falta de posibles cambios, el torneo contará con Roberto Carballés, jugador que ocupa el puesto 87 del ranking y campeón de las últimas tres ediciones.

Por su parte, Pablo Carreño, actual número 93, ya ha sido vencedor de la Copa Sevilla en 2014. El tenista destaca por conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio tras derrotar a Novak Djokovic, uno de los jugadores más laureados de la historia.

Carlos Taberner, número 83 del mundo, es el "primer cabeza de serie del torneo". El valenciano alcanzó recientemente la final del ATP 250 de Umag y se estrenó en el top-100 esta temporada.

El cuadro del torneo también incluye a otras figuras del tenis internacional, como el serbio Dusan Lajovic, ex número 23 del mundo, con dos títulos ATP en tierra batida y finalista del Masters 1.000 de Montecarlo.

También participan otros nombres internacionales como el chileno Tomás Barrios, el argentino Román Andrés Burruchaga, el sueco Elias Ymer y la "joven promesa lituana Vilius Gaubas".

Durante la presentación del torneo, Rafa Nadal envió un mensaje a los aficionados sevillanos al tenis: "Hola a todos mis amigos del Tenis Betis. Sé que estáis preparando la próxima edición del torneo, del cual tengo un gran recuerdo porque conseguí mi primer punto ATP", cuenta el tenista.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz comentó que "este torneo no solo es un orgullo para Sevilla, es uno de los más consolidados del mundo, que sitúa a la ciudad en el panorama del tenis internacional".

"Uno de los torneos más emblemáticos"

La organización del evento ha expresado su entusiasmo por la calidad del cuadro de jugadores: "En el Real Club Tenis Betis estamos orgullosos de seguir ofreciendo a socios, aficionados y a toda la ciudad un evento que combina la presencia de grandes figuras con el impulso de jóvenes talentos", han declarado.

Además, la organización ha invitado a los aficionados a disfrutar de la cita deportiva, la cual, según ellos, "año tras año, consolida a la Copa Sevilla como uno de los torneos más emblemáticos del calendario internacional".

Precio de las entradas

Las entradas para la Copa Sevilla ya están disponibles y se pueden adquirir a través de la web del torneo.

Los precios varían según el día: 8€ los lunes y martes, 12€ los miércoles y jueves, y 15€ los viernes y sábados.

La organización también ofrece un abono completo por 50€, con un precio reducido de 25€ para los federados de tenis.