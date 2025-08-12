Una turista de Zahara de los Atunes no duda y lo deja claro tras el incendio: "No queremos que pase lo peor; lo tememos"

La situación en Zahara de los Atunes, en la provincia de Cádiz, sigue siendo crítica tras el incendio forestal declarado en la Sierra de la Plata, y las redes sociales se han convertido en un escaparate del miedo y la incertidumbre que viven vecinos y turistas.

Una usuaria de TikTok, Aurora, ha compartido un vídeo que refleja la tensión del momento, acompañado de unas declaraciones que se han hecho virales. "Tememos que pase lo peor", ha reconocido.

"Hemos salido con las mascarillas porque el aire que se está respirando aquí es una locura, es malísimo", explica la joven mientras graba las llamas y el humo que cubren el horizonte. En un momento, interrumpe su relato para decir: "Ay, me ha entrado ceniza en los ojos".

Aurora detalla que el fuego comenzó a media mañana: "Lleva desde las 11 y algo de la mañana. No parecía tanto, pero se ha ido extendiendo, se ha ido extendiendo y ya ha llegado a la primera urbanización. La mía es la tercera o la cuarta".

Mientras que la mujer habla, las llamas siguen ardiendo a lo lejos a través del foco de su móvil. "No queremos que pase lo peor, lo tememos muchísimo, pero como sigamos así... madre mía", se lamenta.

Las imágenes que comparte son impactantes: las llamas se distinguen con claridad, ocultas parcialmente entre densas columnas de humo.

Cuando comenta que el incendio ya ha alcanzado la primera urbanización, la cámara capta el fuego sobre una vivienda.

En otras secuencias se observa a vecinos y turistas con mascarillas en las azoteas, atentos al avance del incendio que, empujado por el viento de Levante, se acerca de forma implacable.

Incendio

El incendio, declarado el lunes 11 de agosto, ha obligado a evacuar a más de 2.000 personas de viviendas, hoteles y zonas de playa, especialmente en la urbanización Atlanterra y la Montaña de los Alemanes.

Las llamas se originaron en la Sierra de la Plata y, debido a las condiciones meteorológicas adversas, se propagaron con rapidez.

Cruz Roja ha habilitado el Polideportivo Miguel de Cervantes para acoger a unas 400 personas desalojadas, ofreciendo asistencia sanitaria y psicológica.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), junto a bomberos del Plan INFOCA, ha desplegado un importante operativo con más de un centenar de efectivos y el apoyo de medios aéreos y terrestres.

La Guardia Civil informó de un agente herido durante las labores de evacuación, que fue atropellado mientras regulaba el tráfico, aunque su vida no corre peligro.

El alcalde de Zahara de los Atunes ha señalado que la situación "empieza a estar controlada" en la zona sur, permitiendo el retorno gradual de algunos residentes, aunque en la parte norte el riesgo sigue siendo alto.

Este incendio no solo ha alterado la tranquilidad de uno de los destinos turísticos más concurridos de Cádiz, sino que también ha reavivado el debate sobre la prevención y los recursos para afrontar emergencias en zonas con gran presión urbanística y alta afluencia de visitantes en verano.